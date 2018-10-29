ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Варченко может стать и.о. главы ГБР в случае отстранения Трубы, - источники

Новости » Политика    29.10.2018 - 10:00
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)
Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Источники уверены, что возможное отстранение Трубы не скажется на работе ГБР

Замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко может стать исполняющим обязанности главы в случае отстранения Романа Трубы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований".

Собеседник РБК-Украина, осведомленный в делах ГБР, уверен, что на работу ведомства возможное отстранение Трубы не повлияет. В таком случае будет назначен исполняющий обязанности из числа заместителей главы ГБР: либо Ольга Варченко, либо Александр Буряк.

"Решением суда Трубу убрать не смогут, максимум - отстранят. По закону не ясно, кто его может уволить", - добавил он.

Наиболее вероятной кандидатурой в исполняющие обязанности главы ГБР называют Ольгу Варченко.

"Новый конкурс на главу ГБР - это очень долгая история. Будет и. о., а там будет видно", - говорит собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 октября  Окружной административный суд Киева может принять решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Романа Трубы главой ГБР.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что НАПК проведет полную проверку деклараций Трубы.

 

ГБР продлило на две недели прием документов на вакантные должности
Новости Украины Госбюро расследованийотстранениеРоман Труба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь