Варченко может стать и.о. главы ГБР в случае отстранения Трубы, - источники

Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Источники уверены, что возможное отстранение Трубы не скажется на работе ГБР

Замглавы Государственного бюро расследований (ГБР) Ольга Варченко может стать исполняющим обязанности главы в случае отстранения Романа Трубы. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований".

Собеседник РБК-Украина, осведомленный в делах ГБР, уверен, что на работу ведомства возможное отстранение Трубы не повлияет. В таком случае будет назначен исполняющий обязанности из числа заместителей главы ГБР: либо Ольга Варченко, либо Александр Буряк.

"Решением суда Трубу убрать не смогут, максимум - отстранят. По закону не ясно, кто его может уволить", - добавил он.

Наиболее вероятной кандидатурой в исполняющие обязанности главы ГБР называют Ольгу Варченко.

"Новый конкурс на главу ГБР - это очень долгая история. Будет и. о., а там будет видно", - говорит собеседник.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 октября Окружной административный суд Киева может принять решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Романа Трубы главой ГБР.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что НАПК проведет полную проверку деклараций Трубы.