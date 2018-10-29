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Суд может признать незаконным допуск Трубы к конкурсу на главу ГБР, - источники

Новости » Политика    29.10.2018 - 09:34
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)
Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Труба не исключает, что суд примет решение в пользу истца  

На этой неделе, 31 октября,  Окружной административный суд Киева может принять решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Романа Трубы главой Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом говорится в материале РБК-Украина "Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований".

Отметим, иск по поводу назначения Трубы подал другой претендент на должность главы ГБР Юрий Македон, который является нардепом от БПП. По словам двух источников РБК-Украина в правящей коалиции, ориентировочно 31 октября суд, вероятно, примет решение, которое откроет путь к признанию незаконным назначения Трубы главой ГБР.

"Не исключаю, что суд вынесет решение в пользу Юрия Македона, иначе зачем вообще открывать второе производство с нарушенными сроками подачи судебного иска. И это - накануне открытия первых уголовных производств ГБР, ведь мы настроены в ноябре назначить следователей Бюро", - говорит Труба.

Он также уточнил, что суд рассматривает решение комиссии о допуске его к конкурсу на место директора, а не назначение на должность. Вердикт будет озвучен 31 октября, но суд не может отстранить его от работы или остановить действие указа президента.

Смысл иска состоит в том, что изначально Труба подавал документы только на должность заместителя директора. Но на финальном этапе конкурса комиссия позволила ему и другим кандидатам изменить свое решение.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проведет полную проверку декларации Трубы.

На прошлой неделе Государственное бюро расследований еще на две недели продлило прием заявлений на вакантные должности.

 

В прокуратуре заявили, что не инициировали проверку декларации Трубы
Новости Украины конкурсГосбюро расследованийРоман Труба
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