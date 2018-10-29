Варченко може стати в.о. глави ДБР у разі відсторонення Труби, - джерела

Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Джерела впевнені, що можливе відсторонення Труби не позначиться на роботі ДБР

Заступник голови Державного бюро розслідувань (ДБР) Ольга Варченко може стати виконуючим обов'язки голови у разі відсторонення Романа Труби. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вихід Труби: як і за що можуть звільнити директора Державного бюро розслідувань".

Співрозмовник РБК-Україна, обізнаний у справах ДБР, впевнений, що на роботу відомства можливе відсторонення Труби не вплине. В такому випадку буде призначений виконуючий обов'язки з числа заступників голови ДБР: або Ольга Варченко, або Олександр Буряк.

"Рішенням суду Трубу прибрати не зможуть, максимум - відсторонять. За законом не ясно, хто може його звільнити", - додав він.

Найбільш вірогідною кандидатурою в виконуючі обов'язки голови ДБР називають Ольгу Варченко.

"Новий конкурс на голову ДБР - це дуже довга історія. Буде в. о., а там буде видно", - говорить співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 31 жовтня Окружний адміністративний суд Києва може прийняти рішення, яке відкриє шлях до визнання незаконним призначення Романа Труби головою ДБР.

Відзначимо, минулого тижня стало відомо, що НАЗК проведе повну перевірку декларацій Труби.