Выход Трубы: как и за что могут уволить директора Государственного бюро расследований

Роман Труба утверждает, что попытки снять его с должности возобновились после отказа назначить 27 чиновников (Фото: УНИАН)

В конце октября Окружной административный суд Киева может принять решение, открывающее дорогу к отстранению и увольнению директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Иск по этому поводу подал нардеп от "Блока Петра Порошенко" Юрий Македон, который также претендовал на руководящую должность в ГБР. Источники в правящей коалиции утверждают, что вероятность удовлетворения этого иска крайне высока. Причиной такого решения называют выход Трубы из-под контроля основных "акционеров" конкурсной комиссии – высших руководителей вертикалей БПП и Народного фронта. А наиболее вероятным преемником Трубы, правда, с приставкой "и.о." называют замглавы ГБР Ольгу Варченко. Подробности – в материале РБК-Украина.

Роман Труба был избран директором Государственного бюро расследований 16 ноября прошлого года.

В комиссию по отбору руководства Госбюро вошли представители президента, Кабинета министров и парламента. Однако неформально её контролировали две силы: Петр Порошенко и Арсен Аваков с коллегами из "Народного фронта". Выходцы из этой комиссии возглавили недавно обновленный состав Центризбиркома – Татьяна Слипачук стала главой ЦИК, а Наталья Бернацкая (Севостьянова) её заместителем.

За кресло директора ГБР шла серьезная подковерная борьба, так как этот орган должен получить часть функций прокуратуры и СБУ. Например, именно ГБР должны быть подследственны преступления экс-президентов, премьер-министра, директора Национального антикоррупционного бюро и других топ-чиновников.

В итоге торгов победила концепция "слабый директор при двух сильных замах". ГБР возглавил Роман Труба, а его заместителями стали Ольга Варченко и Александр Буряк. Двух последних считают креатурами окружения президента. А Трубу представители правящей коалиции не под запись связывали с секретарем СНБО Александром Турчиновым и влиятельным нардепом Сергеем Пашинским.

Впрочем, в одном из первых интервью после назначения Роман Труба категорично заявил, что он фигура самостоятельная и не связан ни с Пашинским, ни с Турчиновым, ни тем более с Банковой.

Кроме того, директор Госбюро расследований не раз заявлял, что его ведомство начнет работу с первого сентября 2019 года. Но выполнить это обещание оказалось достаточно сложно. У Трубы быстро возникли трения со всеми ключевыми игроками в нынешней власти, в том числе, с главами силовых ведомств.

Когда ему понадобилось внести изменения в закон о ГБР, правящая коалиция его поддерживать не спешила. Законопроект 5395-д с трудом прошел первое чтение, а до голосования в целом так и не дошло. В итоге, орган, которому должны перейти полномочия следствия, в частности, Генеральной прокуратуры, полноценно так и не создан, и его перспективы оцениваются политиками и экспертами крайне скептически.

Один из последних скандалов вокруг ГБР случился в конце августа, когда стало известно о проблемах с назначением на руководящие должности в новый орган. Кандидатов в центральное и территориальные управления ГБР отбирала всё та же комиссия, которая избрала Трубу. 18 июля она сообщила о своих кандидатах, но директор ГБР их не утвердил, потому что комиссия уничтожила результаты теста на полиграфе. "Некоторые из кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях. Один из кандидатов – в уголовном производстве по госизмене", – объяснял Труба.

Иск от Македона

Тогда же глава ГБР сообщил, что в сентябре Окружным админсудом Киева будет рассматриваться иск о незаконности его назначения, поданный нардепом от БПП Юрием Македоном. Последний также участвовал в конкурсе на должность руководителя этого органа. По словам Трубы, "иск был подан заблаговременно" и долгое время был без движения.

Смысл этого иска состоит в том, что изначально Труба подавал документы только на должность заместителя директора. Но, на финальном этапе конкурса, комиссия позволила ему и другим кандидатам изменить свое решение. Труба донес необходимые документы и вскоре занял кресло главы ГБР.

По мнению другого участника конкурса, нардепа Македона, результаты итогового голосования неправомерны. В Госбюро расследования утверждают, что по закону у Македона была возможность оспорить это решение в течении месяца. Но нардеп подал в суд только через полгода.

Невзирая на заверения Македона, что он ждал официальные протоколы конкурсной комиссии, иск ему вернули. Апелляционный суд оставил решение в силе, а Верховный Суд отказал в открытии кассации.

В комментарии РБК-Украина Труба рассказал, что попытки снять его с должности возобновились после отказа назначить тех самых 27 чиновников. "Кроме судебных исков, были и есть информационные кампании, угрозы моей жене, даже запрос в Генеральную прокуратуру, что они неверно провели люстрационную проверку, и тому подобное. Если все эти события сложить вместе и посмотреть по времени, когда они произошли, вывод становится очевидным", – уточнил Труба.

Нардеп от БПП подал в суд по поводу назначения Трубы еще раз, и судья дал ход иску. Директор ГБР, в свою очередь, обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции. По его мнению, Македон использует статус народного депутата, чтобы добыть документы для этого дела, хотя в суд пошел как участник конкурса.

По словам двух источников РБК-Украина в правящей коалиции, ориентировочно 31 октября суд, вероятно, примет решение, открывающее путь к признанию незаконным назначения Трубы главой ГБР.

"Не исключаю, что суд вынесет решение в пользу Юрия Македона, иначе зачем вообще открывать второе производство с нарушенными сроками подачи судебного иска. И это – накануне открытия первых уголовных производств ГБР, ведь мы настроены в ноябре назначить следователей Бюро", – говорит сам глава ведомства.

Труба уточнил, что суд рассматривает решение комиссии о допуске его к конкурсу на место директора, а не назначение на должность. Вердикт будет озвучен 31 октября, но суд не может отстранить его от работы или остановить действие указа президента. Директор Госбюро подчеркнул, что за должность не держится, но будет оспаривать решение в пользу Македона, в том числе в Европейском суде по правам человека.

Излишняя самостоятельность

Собеседник РБК-Украина, осведомленный в делах ГБР, утверждает, что на работу ведомства возможное отстранение Трубы не повлияет. В таком случае будет назначен исполняющий обязанности из числа заместителей главы ГБР: либо Ольга Варченко, либо Александр Буряк. "Решением суда Трубу убрать не смогут, максимум – отстранят. По закону не ясно, кто его может уволить", – добавил он.

Опрошенные РБК-Украина политики, посвященные в нюансы создания и отбора кадров в ГБР, утверждают, что Труба вышел из-под контроля "мажоритарных акционеров" конкурсной комиссии, и начал проявлять несвойственную ему ранее самостоятельность.

"Он хотел провести своих людей на руководящие должности в ГБР. Ему рекомендовали умерить аппетит. В итоге, он "зарезал" все 27 отобранных кандидатур со своим полиграфом. А там были люди от всех групп, и от Порошенко, и от Авакова, и так далее", - утверждает собеседник.

"Через два месяца Труба был согласен уже на два-три кресла: глав территориальных управлений в Киеве и Львове. Но ему сказали: "Ты всем все обещаешь, а потом всех кидаешь". С посольствами контакта у него нет, как и сотрудничества с НАБУ. Сытника очень злит, что Труба везде ходит и прикрывается его именем", – рассказал он.

Другой источник в правящей коалиции утверждает, что также многим влиятельным игрокам не понравилось сближение Трубы с нардепом Глебом Загорием, и его группой. "Были разные разговоры о контактах с Загорием. Но ключевое в этой истории – он никого не слушает. Его просили – в ближайшие несколько лет не играй в грязные игры. Труба не послушал, и теперь на него сильно ругаются во властных кабинетах. Говорят, охранником в супермаркет пойдет", - говорит собеседник РБК-Украина.

Наиболее вероятной кандидатурой в исполняющие обязанности главы ГБР называют Ольгу Варченко. "Новый конкурс на главу ГБР – это очень долгая история. Будет и.о., а там будет видно", - говорит собеседник.