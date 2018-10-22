НАПК начало полную проверку декларации директора ГБР Трубы

Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

Прокуратура города Киева заявила о недостоверных сведениях в декларации Трубы за 2017

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начнет полную проверку деклараций, в частности предоставленной директором Государственного бюро расследований Романом Трубой. Решение об этом, а также о результатах и продления таких проверок приняты во время заседания Национального агентства, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В НАПК поступило письмо от прокуратуры города Киева относительно отражения недостоверных сведений в декларации за 2017 год, представленной Трубой Романом Михайловичем, директором Государственного бюро расследований, который является лицом, занимающим ответственное и особо ответственное положение.

"Таким образом, указанная декларация подлежит полной проверке", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Национальное агентство начнет полную проверку декларации по 2017 год, представленной Михаилом Новиковым, заведующим сектора контроля за оборотом марок акцизного налога Главного управления ГФС в Винницкой области. Также принято решение о полной проверке декларации за 2016 год, представленной Михаилом Думихом, временно исполняющим обязанности директора Государственного предприятия "Санаторий "Збруч".

"Решение о результатах проверок приняты по е-деклараций, которые были поданы Юрием Новосадом, начальником управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Волынской области, за 2015 год (исправлена) и за 2016 год", - добавили в ведомстве.

Кроме того, как отмечается, продлен срок полной проверки е-деклараций, которые были поданы Геннадием Молибогой, судьей Дружковского городского суда Донецкой области, за 2015 год (исправленной), а также за 2016 и 2017 годы на дополнительные 30 календарных дней.

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам плановой проверки соблюдения требований ЗУ "О предотвращении коррупции" внесло предписание голове госаудитслужбы Лидии Гавриловой.

Кроме того, НАПК направило в суд 9 протоколов об административных правонарушениях, среди которых протокол в отношении судьи Верховного суда Украины по результатам проверки представленной им декларации за 2015 год.