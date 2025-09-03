UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ванат назвав топ-5 футболістів України: чотири легенди "Динамо" і один "Шахтаря"

збірна України з футболу (фото: facebook.com/uafukraine)
Автор: Катерина Урсатій

Нападник "Жирони" Владислав Ванат, який нещодавно залишив київське "Динамо", поділився власним баченням символічної збірної України. На прохання пресслужби іспанського клубу 23-річний форвард склав команду з п’яти футболістів, яких вважає найвидатнішими в історії нашого футболу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на акаунт клубу в соцмережі Instagram.

Ванат склав символічну збірну України: кого форвард включив до топ-5

Чотири з п’яти місць у списку зайняли представники столичного клубу, який виховав самого Ваната.

На воротах він поставив Олександра Шовковського, з яким працював у "Динамо". У захисті молодий нападник обрав Іллю Забарного, що вже виступає за "Парі Сен-Жермен".

Єдиний виняток у цій компанії - опорний півзахесник "Шахтаря" Тарас Степаненко. Він наразі гравець турецького клубу "Еюпспор".

Легендарна атака 90-х

У нападі Владислав віддав перевагу дуету, який свого часу зробив "Динамо" грізним суперником у Європі, Сергію Реброву та Андрію Шевченку.

На його думку, саме ця пара найкраще символізує успіхи українського футболу на міжнародній арені.

Топ-5 українських футболістів за версією Владислава Ваната:

  • Олександр Шовковський

  • Ілля Забарний

  • Тарас Степаненко

  • Сергій Ребров

  • Андрій Шевченко

Новий етап у кар’єрі

Нагадаємо, у трансферне вікно Владислав Ванат перейшов із "Динамо" до "Жирони", де буде грати з іншим українцем Віктором Циганковим.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоШахтарФутбол