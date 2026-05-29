Валюта перед вихідними: як змінилися курси долара та євро 29 травня

Долар в обмінниках продовжує триматися вище 44 гривень, хоча окремі банки вже почали коригувати курси вниз. Євро також залишається поблизу позначки у 52 гривні.

Яким сьогодні буде курс у банках і обмінниках та де найвигідніше обміняти валюту, – в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

Долар в обмінниках: купівля – 44,25 грн (+3 коп), продаж – 44,10 грн без змін.

Євро в обмінниках: купівля – 51,76 грн (-4 коп), продаж – 51,55 грн (-5 коп).

У банках долар переважно тримається вище 44,40 грн.

Євро в окремих банках уже продають по 52 грн.

Найнижчий курс продажу долара зараз пропонує Monobank.

Курс валют в обмінниках

Обмінні пункти сьогодні майже не змінили курс долара. За даними порталу Minfin, середній курс купівлі американської валюти зріс на 3 копійки – до 44,25 гривні. Продаж долара залишився на рівні попереднього дня – 44,10 гривні.

Євро після кількох днів зростання трохи подешевшало. Купити європейську валюту сьогодні можна в середньому за 51,76 гривні, що на 4 копійки менше, ніж учора. Курс продажу також знизився – до 51,55 гривні (-5 коп).

Фото: курс валют в обмінниках на 29 травня (інфографіка РБК-Україна)

Курс валют в банках

У банках суттєвих коливань немає, однак окремі фінустанови скоригували курси порівняно з учорашнім днем.

ПриватБанк залишив курс долара без змін. У відділеннях американську валюту продають по 44,45 гривні, а картковий курс становить 44,44 гривні.

Євро у відділеннях банку також не змінилося – 51,85 гривні. Для карток курс продажу тримається на рівні 51,81 гривні.

Ощадбанк курс долара сьогодні не переглядав. У ''Мобільному Ощаді'' долар продають по 44,45 гривні, а для карток – по 44,55 гривні.

Євро у мобільному застосунку коштує 51,80 гривні, а картковий курс продажу тримається на рівні 51,95 гривні.

''ПУМБ'' продовжує утримувати один із найвищих курсів продажу долара – 44,60 гривні у готівковому сегменті. Комерційний курс банку становить 44,40 гривні. Євро у касах банку продають по 52 гривні.

Monobank дещо змінив цінники. Долар продають по 44,43 гривні, а євро – по 52 гривні (+20 коп). Водночас курс купівлі євро зріс до 51,30 гривні (+20 коп).

Де дешевше купити валюту?

Долар: найвигідніше купувати в обмінниках – по 44,25 грн. Серед банків найнижчий курс продажу наразі пропонує Monobank – 44,43 грн.

Євро: найнижчий курс серед банків зараз у Ощадбанку – 51,80 грн. У ПУМБ та Monobank курс продажу вже сягнув 52 грн.

Де вигідніше здати валюту?

Долар: найкращий курс купівлі долара наразі в обмінниках – 44,10 грн. Серед банків найвигідніший курс тримають Ощадбанк та ПУМБ – по 44 грн.

Євро: найвигідніше здавати євро в обмінниках – по 51,55 грн. Серед банків найвищий курс купівлі євро зараз у Monobank – 51,30 грн.