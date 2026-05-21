Кредит на iPhone чи ноутбук: експерт пояснив, коли розстрочка вигідна, а коли – помилка

11:00 21.05.2026 Чт
2 хв
У яких випадках техніка в кредит може стати інвестицією, а коли перетворюється на зайві борги
aimg Анастасія Мацепа aimg Андрій Шевчишин Експерт
Фото: експерт пояснив, коли техніка в кредит може бути вигідною (Getty Images)
Кредит або розстрочка на техніку можуть бути виправданими, якщо покупка допомагає заробляти гроші або необхідна для роботи. Але брати кредит на "розваги" експерт не радить.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Головне:

  • Кредит на техніку виправданий для роботи або заробітку.
  • Розстрочка може бути вигідною під час інфляції.
  • Не варто брати кредит на речі, без яких можна обійтись.
  • Перед покупкою варто оцінити, чи річ буде потрібна через рік.

Експерт зазначив, що кредит на техніку може бути виправданим, якщо покупка допомагає створювати дохід.

Наприклад, це може бути ноутбук для роботи, телефон для ведення бізнесу або автомобіль, який приносить прибуток.

"Це так звані капітальні інвестиції", – пояснив він.

Водночас брати техніку в кредит лише для розваг експерт не рекомендує.

За його словами, якщо пристрій зламався і його потрібно терміново замінити, тоді розстрочка або кредит можуть бути хорошим рішенням. Особливо з огляду на те, що багато магазинів пропонують "оплату частинами" або пільгові періоди.

Крім того, розстрочка може бути вигідною під час інфляції чи девальвації.

"Техніка може суттєво подорожчати, а розстрочка дозволяє зафіксувати ціну й платити поступово", – пояснив експерт.

Водночас він радить перед оформленням кредиту поставити собі кілька запитань: чи дійсно ця річ потрібна зараз і чи залишиться вона потрібною через кілька місяців або рік.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати
