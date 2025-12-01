ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Вакцинація по-новому: як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 року

Понеділок 01 грудня 2025 11:56
Вакцинація по-новому: як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 року МОЗ оновлює Календар профілактичних щеплень з 1 січня 2026 року (фото ілюстративне: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

З 1 січня 2026 року Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться та охоплюватиме обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я у Facebook.

Вакцинація проти яких захворювань буде обов'язкова

Згідно з інформацією МОЗ, вже за місяць - з 1 січня 2026 року - Календар профілактичних щеплень в Україні зміниться.

Повідомляється, що оновлений Календар профілактичних щеплень буде охоплювати обов'язкову вакцинацію проти 11 інфекційних захворювань:

  • туберкульоз;
  • гепатит В;
  • кір;
  • паротит;
  • краснуха;
  • поліомієліт;
  • дифтерія;
  • правець;
  • кашлюк;
  • ХІБ-інфекція;
  • вірус папіломи людини (ВПЛ).

Вакцинація по-новому: як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 рокуКалендар профілактичних щеплень, затверджений МОЗ (інфографіка: facebook.com/moz.ukr)

Що зміниться у Календарі профілактичних щеплень

Українцям розповіли, що головна зміна у Календарі профілактичних щеплень стосується введення однократної безоплатної вакцинації проти ВПЛ - вірусу папіломи людини - для дівчат віком 12-13 років.

"Для цього вже закуплена найсучасніша 9-валентна вакцина", - уточнили в міністерстві.

Крім того, передбачена зміна схеми вакцинації проти вірусного гепатиту В - щеплення будуть проводити у 2, 4, 6 і 18 місяців.

"Така схема дозволить використовувати сучасні комбіновані вакцини проти кількох інфекційних захворювань одночасно (АКДП + Hib + ВГВ)", - пояснили громадянам.

Це, у результаті, зменшить:

  • кількість ін'єкцій для дитини;
  • кількість візитів до медзакладу.

"Наразі вакцинацію проти вірусного гепатиту В проводять окремо за схемою: у 1-й день, а потім у 2 та 6 місяців", - нагадали у МОЗ.

Передбачаються також зміни за віком у схемі щеплення від кору, епідемічного паротиту та краснухи (КПК).

"Щеплення робитимуть в 1 та 4 роки - замість 1 та 6 років, як зараз", - поділились у Міністерстві охорони здоров'я.

Зазначається, що таке нововведення:

  • забезпечить захист дітей у більш ранньому віці;
  • запобігатиме важкому перебігу захворювання та розвитку ускладнень.

Тим часом щеплення БЦЖ - проти туберкульозу - у 2026 році проводитимуть через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу життя.

"Також дітям до 9 місяців БЦЖ проводиться без попереднього проведення туберкулінової шкірної проби/тесту вивільнення гамма-інтерферону в разі відсутнього відомого контакту з людиною, яка хворіє на туберкульозу", - додали у МОЗ.

Насамкінець ще одним важливим кроком з 1 січня 2026 року стане повний перехід на інактивовану поліомієлітну вакцину (ІПВ).

"Зміни почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Сімейні лікарі допоможуть адаптувати індивідуальні плани вакцинації з урахуванням змін. Слідкуйте за оновленням інформації на офіційних ресурсах МОЗ. Бережіть себе та своє здоров'я", - підсумували в МОЗ.

Вакцинація по-новому: як зміниться Календар профілактичних щеплень з 2026 рокуПублікація МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у грудні поточного року в найбільш віддалених громадах семи областей України будуть працювати мобільні команди медиків - для вакцинації дітей проти кору.

Графіки їхньої роботи можна буде знайти у соціальних мережах відповідних обласних Центрів контролю та профілактики хвороб (ЦКПХ).

Крім того, ми пояснювали, як по-новому будуть дбати про здоров'я дітей у садочках.

Читайте також, які медичні послуги дітям і майбутнім батькам гарантує держава (надає безкоштовно) в цілому.

