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Вакцина от коронавируса будет готова до конца года, - Трамп

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 10:09
Вакцина от коронавируса будет готова до конца года, - Трамп
Фото: Дональд Трамп (president.pl)

По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже"

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от вируса COVID-19 будет готова до конца года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По его словам, вакцина будет "скорее раньше, чем позже".

"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года... Сейчас врачи скажут: "Вы не должны так говорить". Я скажу, что я думаю... Я думаю, что мы получим вакцину скорее раньше, чем позже", - сказал американский лидер во время прямого эфира.

Напомним, ранее в США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19. Ранее этот препарат использовался для лечения пациентов с лихорадкой Эбола. Исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%.

РБК-Украина ранее писало, что Всемирная организация здравоохранения и Оксфордский университет проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить COVID-19.

Также сообщалось, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

Кроме этого, США запускают секретный проект по ускорению разработки вакцины от COVID-19. По данным Bloomberg, в рамках проекта будут использоваться все правительственные ресурсы для быстрого тестирования самых перспективных экспериментальных вакцин.

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