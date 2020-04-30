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ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 14:05
ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса
Иллюстративное фото (unsplash.comdrew-hays)

Ученые проверяют пять уже существующих лекарств чтобы остановить коронавирус

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Оксфордский университет испытывают пять лекарств от вируса в больницах Великобритании. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, под эгидой ВОЗ и Университета Оксфорда начались два крупнейших в мире клинических испытаний лекарств против коронавирусной болезни. Так, испытания пройдут примерно в 170 больницах Великобритании на около 8000 пациентах, где медики и ученые проверяют, могут ли пять уже существующих лекарств остановить воспроизведение коронавируса в организме.

Как отмечается, на пациентах используют комбинированный препарат для лечения СПИДа, и антималярийное средство. Кроме того, испытания планируют проводить и в других странах мира.

Напомним, в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

Также ранее сообщалось, что Израиль готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях. В частности, на май запланированы тесты вакцины на грызунах, а первый этап клинических испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.

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