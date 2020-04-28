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От коронавируса в мире разрабатывают уже 120 вакцин

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 15:28
От коронавируса в мире разрабатывают уже 120 вакцин
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На сегодня восемь вакцин проходят клинические тесты

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Сообщается, что на сегодня насчитывается 120 различных проектов по разработке вакцин против COVID-19. При этом 110 из них находятся в доклинической стадии, а восемь уже проходят клинические тесты.

Также сообщается, что на самой продвинутой стадии с клиническими испытаниями первой и второй фазы находится вакцина гонконгской компании CanSino. В топ лидеров также входят другие китайские производители, в частности, фармацевтический гигант Sinovac и два проекта медицинского института Шэньчжэня.

Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль готовится к испытаниям вакцины от COVID-19 на людях. В частности, на май запланированы тесты вакцины на грызунах, а первый этап клинических испытаний на человеке начнется летом и продлится от полугода до 9 месяцев.

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