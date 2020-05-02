В США официально одобрили препарат, помогающий быстрее вылечиться от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ранее этот препарат использовался для лечения пациентов с лихорадкой Эбола

Американские регуляторы одобрили использование препарата "Ремдесивир", который помогает пациентам с коронавирусом быстрее выздоравливать. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ITV.

Как сообщается, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование препарата "Ремдесивир", ранее использовавшегося для лечения пациентов с лихорадкой Эбола, после того, как исследования показали, что он сокращает время выздоровления на 31%, или в среднем на 4 дня, для госпитализированных пациентов с коронавирусом.

"Те, кому давали препарат, могли покинуть больницу в среднем за 11 дней по сравнению с 15 днями в группе плацебо. Препарат также может помочь предотвратить смертельные случаи, но это утверждение еще не настолько точное, чтобы ученые наверняка знали", - говорится в сообщении.

Препарат разрешили вводить пациентам с тяжелыми состояниями, например, с проблемами дыхания.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ и Оксфорд проводят крупнейшие испытания лекарств от коронавируса. Ученые проверяют пять уже существующих лекарств, чтобы остановить коронавирус.

Также РБК-Украина писало, что в рамках борьбы с пандемией коронавируса в мире разрабатывается 120 потенциальных вакцин. Кроме того, успешными называют вакцины Оксфордского университета и немецкой компании BioNTech.