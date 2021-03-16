Вакцина AstraZeneca: почему страны приостанавливают вакцинацию и что говорит ВОЗ

Более 10 стран приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca после ряда смертельных случаев и якобы развития осложнений у привитых пациентов. При этом ВОЗ и разработчики вакцины настаивают на ее безопасности.
Какие страны поставили вакцинацию AstraZeneca на паузу, что известно о побочных эффектах инъекций от COVID-19 - в материале РБК-Украина.
Из-за риска последствий укола от коронавируса британско-шведским препаратом европейские страны приостанавливают его применение до более подробного изучения побочных эффектов.
Это произошло на фоне появления информации о развитии тромбов у привитых пациентов. Кроме того, несколько вакцинированных вскоре после прививки скончались в Дании, Норвегии и Австрии.
Осложнения якобы возникли от укола вакциной серии ABV5300. Партия из 1 миллиона доз была поставлена в 17 стран ЕС. Однако ни в одном из выявленных случаев прямой связи влияния препарата AstraZeneca на риск появления тромбоэмболии до сих пор не подтверждено.
На данный момент применение вакцины или отдельных ее партий приостановлено в Дании, Исландии, Австрии, Норвегии, Германии, Таиланде - здесь зафиксировано возникновение проблем со свертываемостью крови у пациентов после прививки.
Также AstraZeneca в мерах предосторожности временно отказываются использовать Франция, Швеция, Нидерланды, Италия, Испания, Латвия, Литва, Эстония, Люксембург, Кипр, Болгария и Румыния, Словения и Португалия.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что задокументированных случаев смерти, связанных с COVID-вакцинами, не зафиксировано.
По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумии Сваминатан, до настоящего времени не было ни одной связи между так называемыми тромбоэмболичными инцидентами и прививкой против COVID-19.
Вопрос безопасности вакцины AstraZeneca ВОЗ отдельно рассмотрит на заседании 16 марта.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и фармкомпания AstraZeneca опровергают влияние препарата на развитие тромбов в организме человека. Безопасность вакцины подтверждают научные данные о состоянии 17 миллионов пациентов из ЕС и Великобритании после прививки.
В ЕМА подчеркнули, что польза вакцины перевешивает возможные риски, и ее можно продолжать использовать. Случаи тромбоэмболии у вакцинированных "не превышают их количества на фоне общей популяции". Так, на 10 марта зафиксировано только 30 таких инцидентов среди 5 миллионов людей, получивших прививку AstraZeneca.
18 марта состоится внеочередное заседание регулятора ЕМА, на котором рассмотрят собранную информацию по фактам осложнений после вакцинации британско-шведским препаратом.
В Министерстве здравоохранения Украины считают, что сообщения о том, что якобы европейские страны отказываются от AstraZeneca - "не более, чем очередной фейк".
В своем заявлении Минздрав ссылается на данные Европейской медицинской ассоциации, поскольку EMA не нашла причинно-следственной связи между вакцинацией и возникновением проблем со свертываемостью крови у пациентов в нескольких странах ЕС.
Напомним, для прививок от коронавируса в Украине используется препарат CoviShield - полный аналог вакцины AstraZeneca, который производит по лицензии индийская фармкомпания Serum Institute.
Минздрав опубликовал перечень возможных побочных эффектов после прививки AstraZeneca (CoviShield). Среди наиболее распространенных покраснение или отек в месте укола, лихорадка, головная боль. Также в списке - тошнота, повышенная утомляемость, бессонница, увеличение лимфоузлов, боль в мышцах, суставах.
Данные реакции являются нормальными и проходят в течение нескольких суток после инъекции. Однако если симптомы сохраняются, следует обратиться к врачу.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca, которая используется в Украине, является безопасной. Министр добавил, что уже вакцинировал своих родителей.
Также стало известно, что в США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца. Независимая комиссия исследует результаты испытаний, которые были проведены в Штатах среди 32 тысяч добровольцев.