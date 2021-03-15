В США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца
В США медицинский регулятор рассматривает данные о результатах испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее могут одобрить для экстренного использования в течение месяца.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что независимая комиссия уже исследует результаты испытаний, которые были проведены в Штатах среди 32 тысяч добровольцев. По итогу рассмотрения результатов должна быть уверенность в безопасности и эффективности вакцины.
Представитель Национального инстута здоровья Фрэнсис Коллинс заявил, что регуляют в курсе о ситуации с отказом от вакцины в ряде европейских стран, однако Европейский регулятор заверил американцев, что возникшие проблемы являются случайностью и не имеют связи с вакциной.
Сейчас в США для использования разрешены три вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.
Напомним, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.
Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергла связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.