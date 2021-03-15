В США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца

В США медицинский регулятор рассматривает данные о результатах испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее могут одобрить для экстренного использования в течение месяца.

Отмечается, что независимая комиссия уже исследует результаты испытаний, которые были проведены в Штатах среди 32 тысяч добровольцев. По итогу рассмотрения результатов должна быть уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Представитель Национального инстута здоровья Фрэнсис Коллинс заявил, что регуляют в курсе о ситуации с отказом от вакцины в ряде европейских стран, однако Европейский регулятор заверил американцев, что возникшие проблемы являются случайностью и не имеют связи с вакциной.

Сейчас в США для использования разрешены три вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.