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В США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 15 марта 2021 20:48
В США могут одобрить COVID-вакцину AstraZeneca в течение месяца Фото: вакцина AstraZeneca от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В США медицинский регулятор рассматривает данные о результатах испытаний вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее могут одобрить для экстренного использования в течение месяца.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что независимая комиссия уже исследует результаты испытаний, которые были проведены в Штатах среди 32 тысяч добровольцев. По итогу рассмотрения результатов должна быть уверенность в безопасности и эффективности вакцины.

Представитель Национального инстута здоровья Фрэнсис Коллинс заявил, что регуляют в курсе о ситуации с отказом от вакцины в ряде европейских стран, однако Европейский регулятор заверил американцев, что возникшие проблемы являются случайностью и не имеют связи с вакциной.

Сейчас в США для использования разрешены три вакцины - Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.

Напомним, что главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан заявила, что пока нет задокументированных смертей, связанных с вакцинами против COVID-19. Информация прозвучала на фоне сообщений о том, что ряд стран прекратили использование вакцин AstraZeneca для изучения возможных побочных эффектов.

Как писало РБК-Украина, ЕМА опровергла связь вакцины AstraZeneca с образованием тромбов.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, вакцина AstraZeneca абсолютно не увеличивает риска образования тромбов. Такое заявление он сделал со ссылкой на Европейское агентство лекарственных средств.

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