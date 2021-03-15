ВОЗ завтра рассмотрит вопрос безопасности вакцины от коронавируса AstraZeneca

Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения рассмотрит вопросы, связанные с вакциной компании AstraZeneca. Заседание комитета состоится во вторник, 16 марта.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге.

"Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные (о препарате AstraZeneca, ред.) в контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу завтра", - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что решение о приостановке применения вакцины AstraZeneca представляет собой рутинную практику. По его словам, такое решение стран показывает, что система надзора работает и имеется эффективный контроль.

Напомним, что ряд европейских стран на время приостановили применение вакцины AstraZeneca серии ABV5300 из-за возможных побочных эффектов, в частности образования тромбов. Партия данной серии была доставлена ​​в 17 стран Евросоюза и включает в себя 1 млн доз вакцины.