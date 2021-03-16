Вакцина AstraZeneca: чому країни припиняють вакцинацію і що говорить ВООЗ

Більше 10 країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca після ряду смертельних випадків і нібито розвитку ускладнень у щеплених пацієнтів. При цьому ВООЗ і розробники вакцини наполягають на її безпеці.
Які країни поставили вакцинацію AstraZeneca на паузу, що відомо про побічні ефекти ін'єкцій від COVID-19 - в матеріалі РБК-Україна.
Через ризик наслідків уколу від коронавіруса британсько-шведським препаратом європейські країни припиняють його застосування до більш докладного вивчення побічних ефектів.
Це сталося на тлі появи інформації про розвиток тромбів у щеплених пацієнтів. Крім того, кілька вакцинованих незабаром після щеплення померли в Данії, Норвегії та Австрії.
Ускладнення нібито виникли від уколу вакциною серії ABV5300. Партія з 1 мільйона доз була поставлена до 17 країн ЄС. Однак у жодному з виявлених випадків прямого зв'язку впливу препарату AstraZeneca на ризик появи тромбоемболії досі не підтверджено.
На даний момент застосування вакцини або окремих її партій призупинено в Данії, Ісландії, Австрії, Норвегії, Німеччини, Таїланді - тут зафіксовано виникнення проблем зі згортанням крові у пацієнтів після щеплення.
Також AstraZeneca в якості запобіжного заходу тимчасово відмовляються використовувати Франція, Швеція, Нідерланди, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Естонія, Люксембург, Кіпр, Болгарія і Румунія, Словенія та Португалія.
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що задокументованих випадків смерті, пов'язаних із COVID-вакцинами, не зафіксовано.
За словами головного наукового співробітника ВООЗ Суміі Свамінатан, до теперішнього часу не було жодного зв'язку між так званими тромбоемболічнимі інцидентами і щепленням проти COVID-19.
Питання безпеки вакцини AstraZeneca ВООЗ окремо розгляне на засіданні 16 березня.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і фармакологічна компанія AstraZeneca спростовують вплив препарату на розвиток тромбів в організмі людини. Безпечність вакцини підтверджують наукові дані про стан 17 мільйонів пацієнтів з ЄС і Великобританії після щеплення.
У ЕМА підкреслили, що користь вакцини переважує можливі ризики, і її можна продовжувати використовувати. Випадки тромбоемболії у вакцинованих "не перевищують їх кількості на тлі загальної популяції". Так, на 10 березня зафіксовано тільки 30 таких інцидентів серед 5 мільйонів людей, які отримали щеплення AstraZeneca.
18 березня відбудеться позачергове засідання регулятора ЕМА, на якому розглянуть зібрану інформацію за фактами ускладнень після вакцинації британсько-шведським препаратом.
У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що повідомлення про те, що нібито європейські країни відмовляються від AstraZeneca - "не більше, ніж черговий фейк".
У своїй заяві МОЗ посилається на дані Європейської медичної асоціації, оскільки EMA не знайшла причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією і виникненням проблем зі згортанням крові у пацієнтів в декількох країнах ЄС.
Нагадаємо, для щеплень від коронавіруса в Україні використовується препарат CoviShield - повний аналог вакцини AstraZeneca, який виробляє за ліцензією індійська фармакологічна компанія Serum Institute.
МОЗ опублікував перелік можливих побічних ефектів після щеплення AstraZeneca (CoviShield). Серед найбільш поширених почервоніння або набряк в місці уколу, лихоманка, головний біль. Також в списку - нудота, підвищена стомлюваність, безсоння, збільшення лімфовузлів, біль в м'язах, суглобах.
Дані реакції є нормальними і проходять протягом декількох діб після ін'єкції. Однак якщо симптоми зберігаються, слід звернутися до лікаря.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцина AstraZeneca, яка використовується в Україні, є безпечною. Міністр додав, що вже вакцинував своїх батьків.
Також стало відомо, що в США можуть схвалити COVID-вакцину AstraZeneca протягом місяця. Незалежна комісія досліджує результати випробувань, які були проведені в Штатах серед 32 тисяч добровольців.