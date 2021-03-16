Вакцина AstraZeneca: чому країни припиняють вакцинацію і що говорить ВООЗ

В ЄС тимчасово відмовляються від AstraZeneca

Через ризик наслідків уколу від коронавіруса британсько-шведським препаратом європейські країни припиняють його застосування до більш докладного вивчення побічних ефектів.

Це сталося на тлі появи інформації про розвиток тромбів у щеплених пацієнтів. Крім того, кілька вакцинованих незабаром після щеплення померли в Данії, Норвегії та Австрії.

Ускладнення нібито виникли від уколу вакциною серії ABV5300. Партія з 1 мільйона доз була поставлена ​​до 17 країн ЄС. Однак у жодному з виявлених випадків прямого зв'язку впливу препарату AstraZeneca на ризик появи тромбоемболії досі не підтверджено.

Де призупинили щеплення

На даний момент застосування вакцини або окремих її партій призупинено в Данії, Ісландії, Австрії, Норвегії, Німеччини, Таїланді - тут зафіксовано виникнення проблем зі згортанням крові у пацієнтів після щеплення.

Також AstraZeneca в якості запобіжного заходу тимчасово відмовляються використовувати Франція, Швеція, Нідерланди, Італія, Іспанія, Латвія, Литва, Естонія, Люксембург, Кіпр, Болгарія і Румунія, Словенія та Португалія.

ВООЗ не бачить зв'язку вацинації AstraZeneca з летальними випадками

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що задокументованих випадків смерті, пов'язаних із COVID-вакцинами, не зафіксовано.

За словами головного наукового співробітника ВООЗ Суміі Свамінатан, до теперішнього часу не було жодного зв'язку між так званими тромбоемболічнимі інцидентами і щепленням проти COVID-19.

Питання безпеки вакцини AstraZeneca ВООЗ окремо розгляне на засіданні 16 березня.

Розробники і ЕМА запевняють у безпеці препарату

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) і фармакологічна компанія AstraZeneca спростовують вплив препарату на розвиток тромбів в організмі людини. Безпечність вакцини підтверджують наукові дані про стан 17 мільйонів пацієнтів з ЄС і Великобританії після щеплення.

У ЕМА підкреслили, що користь вакцини переважує можливі ризики, і її можна продовжувати використовувати. Випадки тромбоемболії у вакцинованих "не перевищують їх кількості на тлі загальної популяції". Так, на 10 березня зафіксовано тільки 30 таких інцидентів серед 5 мільйонів людей, які отримали щеплення AstraZeneca.

18 березня відбудеться позачергове засідання регулятора ЕМА, на якому розглянуть зібрану інформацію за фактами ускладнень після вакцинації британсько-шведським препаратом.

Реакція МОЗ на відмову від вакцини в Європі

У Міністерстві охорони здоров'я України вважають, що повідомлення про те, що нібито європейські країни відмовляються від AstraZeneca - "не більше, ніж черговий фейк".

У своїй заяві МОЗ посилається на дані Європейської медичної асоціації, оскільки EMA не знайшла причинно-наслідкового зв'язку між вакцинацією і виникненням проблем зі згортанням крові у пацієнтів в декількох країнах ЄС.

Нагадаємо, для щеплень від коронавіруса в Україні використовується препарат CoviShield - повний аналог вакцини AstraZeneca, який виробляє за ліцензією індійська фармакологічна компанія Serum Institute.

Побічні реакції на укол

МОЗ опублікував перелік можливих побічних ефектів після щеплення AstraZeneca (CoviShield). Серед найбільш поширених почервоніння або набряк в місці уколу, лихоманка, головний біль. Також в списку - нудота, підвищена стомлюваність, безсоння, збільшення лімфовузлів, біль в м'язах, суглобах.

Дані реакції є нормальними і проходять протягом декількох діб після ін'єкції. Однак якщо симптоми зберігаються, слід звернутися до лікаря.