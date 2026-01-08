ВАКС збільшив заставу нардепу у справі про 250 тисяч доларів за санкції

Так, 8 січня 2026 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (АП ВАКС) частково задовольнила апеляційну скаргу прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на рішення ВАКС від 9 грудня 2025 року щодо застосування запобіжного заходу до народного депутата.

Суд збільшив розмір застави з 3 млн 28 тис. грн до 4 млн грн. Водночас, за апеляцією сторони захисту, АП ВАКС скасувала обов’язок депутата носити електронний засіб контролю. Інші процесуальні обов’язки, а також ухвалу слідчого судді ВАКС, залишили без змін.

За джерелами РБК-Україна, мова йде про нардепа Анну Скороход.

За версією слідства, народний депутат та інші особи були викриті на підбурюванні до надання неправомірної вигоди за вплив на рішення РНБО щодо застосування санкцій до компанії-конкурентки. За даними слідства, йшлося про суму близько 250 тисяч доларів.

Ухвала Апеляційної палати набуває законної сили з моменту проголошення, є остаточною і не підлягає оскарженню. Справа викликала суспільний резонанс через участь народного депутата у спробі впливу на державні рішення за фінансову вигоду.