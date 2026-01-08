ВАКС увеличил залог нардепу по делу о 250 тысячах долларов за санкции

Так, 8 января 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (АП ВАКС) частично удовлетворила апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) на решение ВАКС от 9 декабря 2025 года по применению меры пресечения к народному депутату.

Суд увеличил размер залога с 3 млн 28 тыс. грн до 4 млн грн. В то же время, по апелляции стороны защиты, АП ВАКС отменила обязанность депутата носить электронное средство контроля. Остальные процессуальные обязанности, а также постановление следственного судьи ВАКС, оставили без изменений.

По источникам РБК-Украина, речь идет о нардепе Анне Скороход.

По версии следствия, народный депутат и другие лица были уличены в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды за влияние на решение СНБО по применению санкций к компании-конкурентке. По данным следствия, речь шла о сумме около 250 тысяч долларов.

Постановление Апелляционной палаты вступает в законную силу с момента провозглашения, является окончательным и не подлежит обжалованию. Дело вызвало общественный резонанс из-за участия народного депутата в попытке влияния на государственные решения за финансовую выгоду.