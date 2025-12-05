ua en ru
У чому підозрюють Скороход: НАБУ розкрило деталі та показало прослушку нардепа

Київ, П'ятниця 05 грудня 2025 16:27
Анна Скороход, нардеп
Автор: Іван Носальський

Народного депутата підозрюють в організації злочинної групи, яка "продавала" санкції від РНБО за хабар у розмірі 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне бюро України в Facebook.

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваної, але джерела РБК-Україна розповіли, що йдеться про Анну Скороход.

Як з'ясували детективи НАБУ, злочинне угруповання пропонувало представнику бізнесу організувати санкції РНБО проти конкуруючої компанії за 250 тисяч доларів.

При цьому у СБУ уточнили, що нардеп залучила до схеми свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабара.

Фото: правоохоронці викрили злочинну схему, у якій брала участь нардеп (nabu.gov.ua)

Передача першої частини хабара у розмірі 125 тисяч доларів відбулася у центрі Києва. Тоді ж учасники угруповання пообіцяли, що гроші передадуть чиновникам РНБО. Представника компанії попросили навіть написати розписку, що він нібито взяв у борг гроші.

"Утім, ані членам РНБО, ані іншим посадовцям кошти так і не передали, оскільки зловмисники не знайшли особу, яка б погодилася вчинити незаконні дії. Нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру", - уточнили в НАБУ.

Справа Скороход

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, стало відомо, що НАБУ спільно з СБУ розкрили злочинну групу, яку очолювала нардеп.

Ім'я нардепа правоохоронці не розкривали, але поінформовані співрозмовники РБК-Україна сказали, що йдеться про нардепа від депутатської групи "За майбутнє" Анну Скороход. Її підозрюють у вимаганні хабара.

У відповідь нардеп заявила, що "приховувати їй нічого". За її словами, так правоохоронці нібито намагаються тиснути на опозицію.

Скороход обрали 2019 року від 93-го виборчого округу в Київській області.

