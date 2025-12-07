"Продавали" санкції за хабар: спільника Скороход взяли під варту

У неділю, 7 грудня, ВАКС обрав запобіжний захід спільнику нардепки Ганни Скороход. Учасників схеми підозрюють у "продажу" санкцій від РНБО за хабар у розмірі 250 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

У разі внесення застави до підозрюваного будуть застосовані наступні обов'язки:

Згідно публікації, сьогодні суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, і застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тисячі гривень.

Справа щодо Скороход

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 грудня, до нардепки Ганни Скороход прийшли з обшуками. В той день стало відомо, що НАБУ спільно з СБУ розкрили злочинну групу, яку очолювала народна депутатка.

Зокрема, детективи НАБУ з'ясували, що злочинне угрупування пропонувало представнику бізнесу організувати санкції РНБО проти конкуруючої компанії за 250 тисяч доларів.

Водночас у СБУ уточнили, що нардепка залучила до схеми свого помічника та кількох посередників, один із яких відповідав за отримання хабаря.

Передача першої частини коштів у розмірі 125 тисяч доларів відбулася у центрі Києва. У свою чергу учасники угрупування пообіцяли, що гроші будуть передані посадовцям РНБО.

Однак, ані членам РНБО, ані іншим посадовцями хабар так і не передали, оскільки зловмисники не знайшли особу, яке б погодилася на незаконні дії.

Таким чином, 5 грудня, нардепці, її помічнику та спільнику повідомили про підозру.

Детальніше про те, хто така Ганна Скороход - читайте в матеріалі РБК-Україна.