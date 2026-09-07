ВАКС обрав запобіжний захід ще одному фігуранту справи "Карфаген"

Вищий антикорупційний суд взяв під варту Сергія Куцого, водія посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, у справі "Карфаген".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВАКС .

Що вирішив суд

Сергію Куцому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокурор просив арешт із можливістю внесення застави у 20 млн гривень.

Суд визначив альтернативну заставу у розмірі 3 млн гривень. У разі її внесення Куций має виконувати встановлені судом процесуальні обов'язки.

Зокрема, йдеться про здачу паспортів для виїзду за кордон та заборону спілкуватися з окремими фігурантами справи. Серед них - Сергій Кропива та Єлизавета Івахненко.

У чому підозрюють Куцого

За версією слідства, Куций, якого на записах НАБУ називають "Камрадом", був учасником злочинної організації, яку пов'язують із Сергієм Кропивою.

Прокурор заявив, що водій виконував доручення Кропиви, був обізнаний про його контакти та міг брати участь у передачі коштів. Також слідство пов'язує його з легалізацією майна.

Куцому інкримінують участь у злочинній організації та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, він міг бути залучений до діяльності угруповання з жовтня 2025 року до вересня 2026 року.

Сторона захисту заперечує обвинувачення. Адвокати заявили, що доказів причетності Куцого до "кришування" кол-центрів та отримання неправомірної вигоди немає.

Як розвивалася справа "Карфаген"

4 вересня НАБУ і САП повідомили про спецоперацію "Карфаген". За версією слідства, йдеться про злочинну організацію, пов'язану з "кришуванням" шахрайських кол-центрів та легалізацією незаконно отриманого майна.

Як повідомляло РБК-Україна у матеріалі про початок операції, детективи затримали заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Слідство вважає його одним із ключових фігурантів справи.

Того ж дня антикорупційні органи розповіли про схему, в якій, за їхньою версією, учасники отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів. Отримані кошти, за даними слідства, могли легалізовувати через майно, рахунки близьких людей та перереєстрацію активів.

Наступного дня, після нічних обшуків, в Офісі генпрокурора заявили про готовність сприяти розслідуванню. Водночас у відомстві повідомили, що перевірять, чи відповідали дії детективів НАБУ межам судових дозволів.

6 вересня САП попросила взяти Сергія Кропиву під варту з альтернативою застави у 200 млн гривень. Прокурори обґрунтували своє клопотання матеріалами розслідування щодо діяльності злочинної організації.

Того ж дня ВАКС ухвалив рішення щодо Кропиви. Суд взяв його під варту до 2 листопада, визначивши альтернативну заставу у 120 млн гривень.

На тлі розслідування генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до прикриття незаконних кол-центрів. Він також повідомив про службові перевірки та відсторонення фігуранта від роботи.