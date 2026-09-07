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ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген"

15:22 07.09.2026 Пн
3 мин
Фигурант будет находиться под стражей
aimg Елена Чупровская
ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту дела "Карфаген" Фото: Суд арестовал еще одного фигуранта громкого дела (Getty Images)
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Высший антикоррупционный суд взял под стражу Сергея Куцого, водителя чиновника Офиса генпрокурора Сергея Крапивы, по делу "Карфаген".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВАКС.

Что решил суд

Сергею Куцому был избран мерой пресечения в виде содержания под стражей. Прокурор просил арест с возможностью внесения залога в 20 млн. гривен.

Суд определил альтернативный залог в размере 3 млн гривен. В случае ее внесения Куций должен выполнять установленные судом процессуальные обязанности.

В частности, речь идет о сдаче паспортов для выезда за границу и запрете общаться с отдельными фигурантами дела. Среди них - Сергей Кропива и Елизавета Ивахненко.

В чем подозревают Куцого

По версии следствия, Куций, которого на записях НАБУ называют "Камрадом", был участником преступной организации, связываемой с Сергеем Крапивой.

Прокурор заявил, что водитель выполнял поручения Крапивы, был осведомлен о его контактах и мог участвовать в передаче средств. Также следствие увязывает его с легализацией имущества.

Куцому инкриминируют участие в преступной организации и легализацию имущества, полученного преступным путем. По данным следствия, он мог быть вовлечен в группировку с октября 2025 года по сентябрь 2026 года.

Сторона защиты отрицает обвинение. Адвокаты заявили, что доказательств причастности Куцого к "крошению" колл-центров и получению неправомерной выгоды нет.

Как развивалось дело "Карфаген"

4 сентября НАБУ и САП сообщили о спецоперации "Карфаген". По версии следствия, речь идет о преступной организации, связанной с "крышеванием" мошеннических колл-центров и легализацией незаконно полученного имущества.

Как сообщало РБК-Украина в материале о начале операции, детективы задержали заместителя начальника Департамента международного сотрудничества Офиса генпрокурора Сергея Крапива. Следствие считает его одним из ключевых фигурантов дела.

В тот же день антикоррупционные органы рассказали о схеме, в которой, по их версии, участники получали неправомерную выгоду за то, чтобы не препятствовать работе мошеннических колл-центров. Вырученные средства, по данным следствия, могли легализовывать через имущество, счета близких людей и перерегистрацию активов.

На следующий день после ночных обысков в Офисе генпрокурора заявили о готовности содействовать расследованию. В то же время в ведомстве сообщили, что проверят, соответствовали ли действия детективов НАБУ границам судебных разрешений.

6 сентября САП попросила взять Сергея Крапива под стражу с альтернативой залогу в 200 млн гривен. Прокуроры обосновали свое ходатайство материалами расследования о деятельности преступной организации.

В тот же день ВАКС принял решение о Крапиве. Суд взял его под стражу до 2 ноября, определив альтернативную залог в 120 млн гривен.

На фоне расследования генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к прикрытию незаконных колл-центров. Он также сообщил о служебных проверках и отстранениях фигуранта от работы.

Позже Кравченко особо прокомментировал упоминания о нем на записях НАБУ. Генпрокурор отрицает свою причастность к незаконной деятельности и заявил, что разговоры сами по себе не подтверждают выдвинутые к нему утверждения.

Утром 7 сентября ВАКС также избрал меру пресечения Елизавете Ивахненко, которую следствие связывает с делом "Карфаген". Суд отправил ее под стражу с возможностью внесения залога в 20 млн гривен.

После этого суд рассмотрел вопрос относительно Сергея Куцого и избрал ему меру пресечения в рамках того же уголовного производства.

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