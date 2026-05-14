Головна » Життя » Суспільство

Другому фігуранту справи "Династія" обрано запобіжний захід

19:50 14.05.2026 Чт
2 хв
Гроші "будуть збирати", бо в Опальчука такої суми немає
aimg Валерій Ульяненко
Другому фігуранту справи "Династія" обрано запобіжний захід Фото: Геннадій Опальчук (facebook.com oplgv)
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави 10 мільйонів 649 тисяч гривень другому фігуранту справи "Династія" - Геннадію Опальчуку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та "Слідство.Інфо".

Зазначається, що фігурант має упродовж п’яти днів внести заставу, прибувати до суду та детективів, не залишати Київ і здати закордонний паспорт. За словами його адвоката, Опальчук не має таких грошей, тому цю суму "будуть збирати".

Опальчук отримав підозру від НАБУ та САП у справі про легалізацію здобутого у злочинний спосіб майна, пов'язаній із ЖБК "Династія". При цьому фігурант стверджує, що не знайомий із бізнесменом Тимуром Міндічем і не мав з ним жодних контактів.

Що відомо про Опальчука

За даними САП, фігурант та його партнерка Лілія Лисенко протягом серпня 2020 - липня 2025 років перерахували понад 51 млн гривень на рахунки кооперативу "Сонячний берег". Слідство вважає, що ці кошти використовувалися для будівництва резиденцій у "Династії".

Прокурорка зазначила, що Опальчук спрямував на ці цілі 89% усіх своїх офіційних доходів, а Лисенко - 58%. Окрім пайових внесків, фігуранти внесли ще 15 мільйонів гривень нібито за поставку товарів, хоча офіційно працювали в іншій компанії.

Слідство також пов'язує Опальчука та Лисенко з колишнім віцепрем'єр-міністром Олексієм Чернишовим, який фігурує у матеріалах справи під псевдонімом "Че Гевара".

Зазначається, що для відмивання готівки фігурант ймовірно використовував штучні операції з цінними паперами. Зокрема, лише за один тиждень чотири такі операції принесли йому 5,5 млн гривень прибутку.

Справа "Династія"

Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП розкрили деталі справи "Династія" - будівництва елітних котеджів під Києвом. Воно фінансувалося двома шляхами: частково через підставний житлово-будівельний кооператив, частково - готівкою, отриманою злочинним шляхом.

Згідно з версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".

Учасники схеми отримали підозру за ч. 3 ст. 209 КК України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Всі деталі справи - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
