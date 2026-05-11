Єрмак отримав підозру через "Династію": в НАБУ розкрили деталі справи

Сьогодні, 11 травня, колишньому керівнику Офісу президента України повідомили про підозру у легалізації грошей на елітному будівництві під Києвом. Йдеться про приватні резиденції "Династія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ .

Згідно з матеріалами справи, у березні 2020 року "Че Гевара" (колишній віцепрем’єр-міністр України Олексій Чернишов) очолює Міністерство розвитку громад та територій, а в травні 2020 року - зароджується концепція будівництва приватних резиденцій "Династія".

У червні 2020 року "Че Гевара" залучає до будівництва "Карлсона" (бізнесмен Тимур Міндіч). З ним контактував головний архітектор проєкту "Династія".

У цей же час до проєкту залучають ще одного учасника R2 - за версією слідства, це Єрмак. З ним також контактував головний архітектор.

Учасники проєкту домовилися побудувати чотири резиденції для власного постійного проживання. Для приховування реальних власників називали R1, R2, R3 та R4.

Фінансування будівництва

У червні 2021 року почалася активна фаза будівництва. Після цього почалося фінансування будівництва, тобто, як кажуть в НАБУ, легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Для маскування джерел коштів фінансування відбувалося двома шляхами:

умовно "білий" безготівковий. Для цього підконтрольні "Че Геварі" особи створили юридичну особу - житлово-будівельний кооператив "Сонячний берег", який формально виступав замовником будівництва. Засновники кооперативну вносили на його рахунки кошти, які частково далі використовувалися на будівництво. Це мало створити видимість законності цих коштів;

основна частина фінансування - кошти, отриманими злочинним шляхом. Частину готівки для будівництва передавали працівникам, які фактично виконували роботи. Робили це через особистого помічника "Че Гевари", що він контролював особисто. Іншу частину готівки - отримувала особа з оточення "Карлсона".

За даними НАБУ і САП, у період з 2021-2025 років було відмито грошей в сумі 8,9 млн доларів. Ці кошти було використано для будівництва "Династії".

Що відомо про надходження грошей

Слідство встановило, що ці кошти були отримані від діяльності Офісу генпрокурора - зокрема, від роботи так званої "пральні", у якій забезпечували акумулювання та легалізацію грошей, які надходили з різних джерел. У тому числі й від корупційних схем в "Енергоатомі".

Всього учасниками "Династії" під час будівництва резиденції було легалізовано (відмито) грошей на понад 460 млн гривень.

Консервація до "кращих часів"

Після розголосу в медіа щодо будівництва "Династії" її власники намагалися вивести з-під можливого арешту земельні ділянки та об'єкти незавершеного будівництва. Але під час розслідування ВАКС задовільнив клопотання НАБУ і САП та наклав арешт на земельні ділянки та незавершені об'єкти "Династії" в Козині.

Крім того, детективи і прокурори провели огляд котеджного містечка.

Зазначається, що у липні 2025 року після підозри "Че Геварі" "Карлсон", щоб уникнути викриття схеми, вирішив тимчасово зупинити роботи та законсервувати будівництво до "кращих часів".