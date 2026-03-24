Вагон не должен стать ловушкой: "Укрзализныця" ужесточила правила из-за атак РФ

20:12 24.03.2026 Вт
3 мин
Из-за рисков для безопасности пассажирам объяснили алгоритм действий в поездах
aimg Мария Науменко
Вагон не должен стать ловушкой: "Укрзализныця" ужесточила правила из-за атак РФ фото: "Укрзализныця" вводит новые правила безопасности из-за угрозы атак (Getty Images)

"Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила, что в случае угрозы во время рейса может быть объявлена эвакуация из поезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".

Читайте также: "Укрзализныця" ответила на слухи о возможном ударе по главному вокзалу Киева

В компании отметили, что это стало особенно актуальным из-за роста рисков атак на железнодорожную инфраструктуру.

"Чтобы поездка оставалась предсказуемой и безопасной, советуем заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в дороге четко следовать указаниям проводников", - говорится в сообщении.

В то же время в случае атаки вагон не должен превратиться в ловушку. Именно для этого предусмотрена эвакуация пассажиров, которую будут объявлять только тогда, когда угроза будет касаться конкретного маршрута.

Готовность к эвакуации

После сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют:

  • немедленно подготовиться к эвакуации - одеться, держать рядом документы и телефон;

  • оставаться на своих местах до дальнейших указаний;

  • заранее сообщить проводнику, если вам или ребенку нужна помощь при выходе из вагона.

Действия во время эвакуации

После остановки поезда и сигнала проводника необходимо:

  • спокойно, без паники покинуть вагон через ближайший выход;

  • не брать с собой чемоданы и габаритные вещи;

  • помочь пассажирам, которые в этом нуждаются;

  • быть осторожными на путях - не прыгать, не останавливаться и следить за движением поездов.

Отдельно пассажирам советуют следить за ситуацией вокруг и избегать потенциальных опасностей во время движения от или к поезду.

"Если вы путешествуете с детьми, ретранслируйте им спокойствие, говорите уверенным тоном, подбодрите. Прихватите любимую игрушку и вкусности на случай долгой стоянки", - отметили в "Укрзализныце".

После выхода из поезда

После эвакуации пассажирам следует:

  • как можно быстрее пройти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от поезда;

  • не скапливаться поблизости, ведь поезд может оставаться целью;

  • рассредоточиться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете;

  • внимательно слушать указания проводников или вокзальщиков;

  • в случае взрывов поблизости - лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и защитить голову подручными вещами.

Возвращение в поезд

Возвращение в вагон возможно только после сигнала о завершении опасности. Для этого нужно:

  • дождаться соответствующей команды - голосовой, через мегафон или свисток;

  • внимательно пересекать пути, если это необходимо, и следить за движением поездов.

Удары по железной дороге Украины

Напоминаем, 14 марта российский дрон атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было, поскольку их оперативно эвакуировали.

В тот же день россияне ударили беспилотником по пригородному поезду на Харьковщине - ранения получили машинист и его помощник.

12 марта войска РФ также атаковали железнодорожные станции и инфраструктуру Сумщины, повредив тепловозы и отдельные участки путей.

Ранее, 8 марта, под удар попал пассажирский поезд сообщением Киев - Сумы. В результате атаки никто не пострадал.

