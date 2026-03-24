Вагон не должен стать ловушкой: "Укрзализныця" ужесточила правила из-за атак РФ
"Укрзализныця" усилила меры безопасности для пассажиров и предупредила, что в случае угрозы во время рейса может быть объявлена эвакуация из поезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укрзализныцю".
В компании отметили, что это стало особенно актуальным из-за роста рисков атак на железнодорожную инфраструктуру.
"Чтобы поездка оставалась предсказуемой и безопасной, советуем заранее ознакомиться с основными правилами эвакуации и в дороге четко следовать указаниям проводников", - говорится в сообщении.
В то же время в случае атаки вагон не должен превратиться в ловушку. Именно для этого предусмотрена эвакуация пассажиров, которую будут объявлять только тогда, когда угроза будет касаться конкретного маршрута.
Готовность к эвакуации
После сигнала от проводника о повышенной опасности пассажирам рекомендуют:
немедленно подготовиться к эвакуации - одеться, держать рядом документы и телефон;
оставаться на своих местах до дальнейших указаний;
заранее сообщить проводнику, если вам или ребенку нужна помощь при выходе из вагона.
Действия во время эвакуации
После остановки поезда и сигнала проводника необходимо:
спокойно, без паники покинуть вагон через ближайший выход;
не брать с собой чемоданы и габаритные вещи;
помочь пассажирам, которые в этом нуждаются;
быть осторожными на путях - не прыгать, не останавливаться и следить за движением поездов.
Отдельно пассажирам советуют следить за ситуацией вокруг и избегать потенциальных опасностей во время движения от или к поезду.
"Если вы путешествуете с детьми, ретранслируйте им спокойствие, говорите уверенным тоном, подбодрите. Прихватите любимую игрушку и вкусности на случай долгой стоянки", - отметили в "Укрзализныце".
После выхода из поезда
После эвакуации пассажирам следует:
как можно быстрее пройти в укрытие или отойти на безопасное расстояние от поезда;
не скапливаться поблизости, ведь поезд может оставаться целью;
рассредоточиться, но держать в поле зрения проводника в сигнальном жилете;
внимательно слушать указания проводников или вокзальщиков;
в случае взрывов поблизости - лечь на землю лицом вниз, держать рот открытым и защитить голову подручными вещами.
Возвращение в поезд
Возвращение в вагон возможно только после сигнала о завершении опасности. Для этого нужно:
дождаться соответствующей команды - голосовой, через мегафон или свисток;
внимательно пересекать пути, если это необходимо, и следить за движением поездов.
Удары по железной дороге Украины
Напоминаем, 14 марта российский дрон атаковал пассажирский поезд на Сумщине - он попал в хвостовой тепловоз состава сообщением Смородино - Ворожба. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников не было, поскольку их оперативно эвакуировали.
В тот же день россияне ударили беспилотником по пригородному поезду на Харьковщине - ранения получили машинист и его помощник.
12 марта войска РФ также атаковали железнодорожные станции и инфраструктуру Сумщины, повредив тепловозы и отдельные участки путей.
Ранее, 8 марта, под удар попал пассажирский поезд сообщением Киев - Сумы. В результате атаки никто не пострадал.