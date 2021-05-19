"Вагнеровцы" и антиукраинская деятельность: Рада создала новую ВСК

Верховная рада создала новую Временную следственную комиссию. Она займется расследованием возможных противоправных действий представителей госвласти, способствовавших нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
За проект постановления №5243 проголосовали 252 нардепа.
"Целью является установление фактов по поводу возможных противоправных действий представителей государственной власти Украины, направленных на сотрудничество с государством-агрессором и другую антиукраинскую деятельность", - гласит текст постановления.
Количественный состав комиссии сформирован с учетом принципа пропорционального представительства депутатских фракций (депутатских групп): один представитель от тридцати народных депутатов, но не менее чем по одному нардепу от каждой депутатской фракции (депутатской группы), в количестве 11 парламентариев.
Главой ВСК станет Марьяна Безуглая, а ее заместителем - Нестор Шуфрич.
Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал, что ВСК будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.
Так, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.
Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссии по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Однако тогда ВСК не создали.
Отметим, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".