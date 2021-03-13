Комитет Рады в понедельник рассмотрит создание новой ВСК: чем она займется
В понедельник на заседание регламентного комитета вынесут предложение о создании новой парламентской Временной следственной комиссии. Она будет в частности расследовать историю с "вагнеровцами" и записи переговоров между Виктором Медведчуком и Владиславом Сурковым, которые якобы имели место в 2014 году.
По его словам, группы "Довіра" и "За майбутнє", а также "Оппозиционная платформа "За жизнь" уже согласились делегировать своих депутатов в эту комиссию, фракции "Голос" и "Европейская солидарность" этого пока не сделали.
Арахамия выразил надежду на то, что такая ВСК будет создана.
Напомним, в начале марта и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев анонсировал, что результаты дела о срыве операции по "вагнеровцам" будут в ближайшее время. Дело активно расследуется.
Как писало РБК-Украина, в начале октября регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года. Однако до сих пор эта ВСК не создана.
Так, ГБР открыло несколько дел по факту срыва возможной операции по "вагнеровцам".