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ГБР открыло несколько дел за срыв возможной операции по "вагнеровцам"

Киев, Суббота 12 сентября 2020 13:49
ГБР открыло несколько дел за срыв возможной операции по "вагнеровцам"
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло несколько уголовных дел по заявлениям о срыве возможной спецоперации по доставке наемников российской частной военной компании "Вагнера" в Украину. Дела были открыты сразу после появления этой информации в СМИ.

Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова в интервью Савику Шустеру на YouTube-канале Shuster online.

По ее словам, сразу после того, как эта информация попала в СМИ, в ГБР было зарегистрировано уголовное производство.

"Следствие ведется… И уже, насколько я знаю, не одно (уголовное дело, - ред.), на самом деле", - отметила Венедиктова.

Она подчеркнула, что органы досудебного следствия должны допросить всех, кто распространял информацию о срыве спецоперации и якобы причастности к этому людей из Офиса президента Украины. Она также добавила, что бывший глава Офиса президента Андрей Богдан должен сообщить известную ему информацию следствию, как и бывший генпрокурор Юрий Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрея Богдана вызвали на допрос после интервью, в котором он рассказал о срыве этой якобы спецоперации, наличии договоренностей с Россией о статусе Крыма, авиасообщения с РФ, об обмене пленными и так далее.

В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Совете нацбезопасности и обороны не было никакой информации об операции по "вагнеровцам". Служба безопасности Украины ранее опровергала проведение такой спецоперации.

В июле в Беларуси задержали более 30 наемников, среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина посылала запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб. Якобы Украина заманила боевиков на авиарейс из Минска в Стамбул для последующей доставки на работу в Южной Америке. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона.

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