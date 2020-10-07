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Комитет Рады поддержал создание ВСК по инциденту с "вагнеровцами"

Киев, Среда 07 октября 2020 13:06
Комитет Рады поддержал создание ВСК по инциденту с "вагнеровцами"
Фото: Верховная рада (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Регламентный комитет Рады поддержал создание временной следственной комиссией по ситуации с наемниками частной военной компании "Вагнера" в Беларуси. Речь идет об инциденте в июле-августе 2020 года.

Об этом в Facebook сообщил нардеп, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По его словам, теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной рады

"Надеюсь на поддержку депутатов, ведь это - вопрос национальной безопасности Украины. Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать", - добавил Костенко.

Отметим, в конце июля в Беларуси задержали более 30 наемников "Вагнера", среди которых были боевики, которые воевали на Донбассе. Украина пыталась добиться их экстрадиции, но Минск выдал их России.

Позже появилась информация, что это была операция спецслужб, и Украина якобы пыталась вывезти их на самолете Минск-Стамбул, который должен был в итоге сесть в Киеве. Якобы произошла утечка информации, в результате чего наемников задержали белорусские силовики.

Напомним, Государственное бюро расследований открыло несколько дел за срыв возможной операции по "вагнеровцам".

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что это была спецоперация, но не украинская.

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