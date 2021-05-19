"Вагнерівці" і антиукраїнська діяльність: Рада створила нову ТСК

Верховна рада створила нову Тимчасову слідчу комісію . Вона займеться розслідуванням можливих протиправних дій представників державної влади, що сприяли порушенню державного суверенітету і територіальної цілісності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Кількісний склад комісії сформований з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп): один представник від тридцяти народних депутатів, але не менше ніж по одному нардепу від кожної депутатської фракції (депутатської групи), в кількості 11 парламентаріїв.

"Метою є встановлення фактів з приводу можливих протиправних дій представників державної влади України, спрямованих на співпрацю з державою-агресором і іншу антиукраїнську діяльність", - свідчить текст постанови.

Нагадаємо, раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував, що ТСК буде зокрема розслідувати історію з "вагнерівцями" і записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим, які нібито мали місце в 2014 році.

Так, на початку березня в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов анонсував, що результати справи про зрив операції по "вагнерівцям" будуть найближчим часом. Справа активно розслідується.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня регламентний комітет Ради підтримав створення тимчасової слідчої комісії щодо ситуації з найманцями приватної військової компанії "Вагнера" ​​в Білорусі. Однак тоді ТСК не створили.

Відзначимо, ДБР відкрило кілька справ за фактом зриву можливої ​​операції по "вагнерівцям".