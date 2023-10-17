"Вагнерівців" відрядили з Білорусі тренувати бойовиків у Сирії, - ЦНС

Такі тренінги здійснюватимуться на сирійських військових базах, де навчаються члени "Хезболли". "Вагнерівці" ділитимуться з ними досвідом участі у бойових діях, отриманим на війні проти України у складі російських окупаційних сил.

"Основне завдання передати досвід ведення бойових дій в Україні, штурмові дії малими групами, бої в міській забудові, застосування дронів-камікадзе та ударних БПЛА зі скидами", - розповіли у Центрі.

Також зазначається, що наразі члени ліванського воєнізованого угруповання "Хезболла" разом із бойовиками ХАМАС беруть участь у боях проти Ізраїлю.

За даними ЦНС, підготовку угруповання ХАМАС до вторгнення в Ізраїль також здійснювали, зокрема, інструктори ПВК "Вагнера".

"Відтак можна говорити про систематичну підтримку РФ через свої проксі-угруповання терористичних атак проти Ізраїлю", - наголошують у Центрі.

Раніше повідомлялося, що, згідно з даними "Беларускі Гаюн", на території Білорусі можуть залишатися від 500 до 1000 найманців ПВК "Вагнера".

Напад ХАМАС на Ізраїль і загроза від "Хезболли"

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися у населені пункти Ізраїлю з боку Сектору Газа. Вони вбивали та викрадали військових та місцевих жителів. Деякі відео своїх звірств терористи публікували у соцмережах.

У відповідь Ізраїль розпочав свою операцію проти бойовиків, військові ЦАХАЛ уже вдарили по місцях їхньої дислокації в Секторі Газа. 14 жовтня Єрусалим заявив про ліквідацію верхівки терористів, які керували нападом.

Зазначимо, що ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

13 жовтня заступник лідера "Хезболли" заявив, що угруповання нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.