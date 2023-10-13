ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю

П'ятниця 13 жовтня 2023 16:59
UA EN RU
"Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю Фото: "Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Про це заявив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми повністю готові, і коли настане час діяти, ми це зробимо", - заявив Кассем.

Після цього у північній частині Ізраїлю, що межує з Ліваном, почали звучати сирени.

Як зазначило видання The Times of Israel, останні кілька днів там було кілька помилкових тривог через ймовірний запуск ракет або дронів з боку Лівану.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали викрадати та вбивати мирних мешканців та військових.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів і завдала ударів по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАС Ізраїль Палестина Хезболла Сектор Газа Ливан
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну