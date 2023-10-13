"Хезболла" заявила про готовність приєднатися до війни проти Ізраїлю

Ліванське воєнізоване угруповання "Хезболла" нібито готове приєднатися до війни бойовиків ХАМАС проти Ізраїлю.

Про це заявив заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"Ми повністю готові, і коли настане час діяти, ми це зробимо", - заявив Кассем.

Після цього у північній частині Ізраїлю, що межує з Ліваном, почали звучати сирени.

Як зазначило видання The Times of Israel, останні кілька днів там було кілька помилкових тривог через ймовірний запуск ракет або дронів з боку Лівану.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, почали викрадати та вбивати мирних мешканців та військових.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів і завдала ударів по місцях їхньої дислокації в секторі Газа.

Ліванська "Хезболла" від початку конфлікту активно підтримує дії ХАМАСу. Також бойовики "Хезболли" вже обстрілювали територію Ізраїлю, ЦАХАЛ завдав ударів у відповідь.