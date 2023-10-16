Скільки "вагнерівців" залишається в Білорусі: нові дані "Гаюн"

На території Білорусі продовжує функціонувати табір найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера". Загалом у країні кількість бойовиків цього угруповання може становити до тисячі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал "Беларускі Гаюн".

За оцінками моніторингової групи, станом на зараз у Білорусі загалом може перебувати до 1000 "вагнерівців".

"Кількість найманців ПВК Вагнера у Білорусі у вересні продовжила знижуватися. Значної активності найманців у Білорусі не спостерігалося. Чисельність найманців можна оцінити у 500-1000 осіб", - йдеться у публікації.

Згідно з останніми даними, на кінець вересня у таборі в селі Ціль Могилевської області, де розташовувалися найманці ПВК "Вагнера" знаходилося приблизно 1040 одиниць техніки та 99 наметів.

Раніше в "Беларускі Гаюн" зазначали, що найманці ПВК "Вагнера" та їх техніка продовжують дислокуватися у Могилевській області Білорусі.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Нагадаємо, у червні найманці російської ПВК "Вагнера" під керівництвом Євгена Пригожина здійснили спробу державного перевороту у РФ. Бойовикам вдалося взяти під свій контроль Ростов і Воронеж, і вони рухалися на Москву, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російським найманцям дозволили "переїхати" до РБ.

У серпні в Росії впав літак, на борту якого, ймовірно, був засновник ПВК "Вагнера" Пригожин. Він, як кажуть росіяни, загинув на місці. Після цього було зафіксовано виїзд "вагнерівців" із Білорусі.

Додамо, що нещодавно почали з'являтися повідомлення про те, що деякі "вагнерівці" знову помітили в Україні, куди вони повернулися для участі в бойових діях у складі російської окупаційної армії.

Зазначимо, що за даними Центру національного спротиву (ЦНС), станом на середину вересня в країні перебувало менше тисячі найманців.