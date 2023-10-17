"Вагнеровцев" отправили из Беларуси тренировать боевиков в Сирии, - ЦНС

Такие тренинги будут осуществляться на сирийских военных базах, где обучаются члены "Хезболлы"."Вагнеровцы" поделятся с ними опытом участия в боевых действиях, полученным на войне против Украины в составе российских оккупационных сил.

"Основная задача передать опыт ведения боевых действий в Украине, штурмовые действия малыми группами, бои в городской застройке, применение дронов-камикадзе и ударных БПЛА со сбросами", - рассказали в Центре.

Также отмечается, что в настоящее время члены ливанской военизированной группировки "Хезболла" вместе с боевиками ХАМАС участвуют в боях против Израиля.

По данным ЦНС, подготовку группировки ХАМАС к вторжению в Израиль также осуществляли, в частности, инструкторы ЧВК "Вагнера".

"Следовательно, можно говорить о систематической поддержке РФ через свои прокси-группировки террористических атак против Израиля", - обращают внимание в Центре.

Ранее сообщалось, что, согласно данным "Беларускі Гаюн", на территории Беларуси могут оставаться от 500 до 1000 наемников ЧВК "Вагнера".

Нападение ХАМАС на Израиль и угроза от "Хезболлы"

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись в населенные пункты Израиля со стороны Сектора Газа. Они убивали и угоняли военных и местных жителей. Некоторые видео своих зверств террористы публиковали в соцсетях.

В ответ Израиль начал свою операцию против боевиков, военные ЦАХАЛ уже ударили по местам их дислокации в Секторе Газа. 14 октября Иерусалим заявил о ликвидации верхушки террористов, руководивших нападением.

Отметим, что ливанская "Хезболла" с самого начала конфликта активно поддерживает действия ХАМАСа. Также боевики "Хезболлы" уже обстреливали территорию Израиля, ЦАХАЛ наносил удары в ответ.

13 октября заместитель лидера "Хезболлы" заявил, что группировка якобы готова присоединиться к войне боевиков ХАМАС против Израиля.