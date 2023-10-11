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Ізраїль атакували з Лівану, є загроза проникнення терористів

Ізраїль, Середа 11 жовтня 2023 11:20
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Ізраїль атакували з Лівану, є загроза проникнення терористів Ілюстративне фото: Ізраїль атакували з Лівану (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З ліванської сторони випустили протитанкову ракету у бік військового посту на території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦАХАЛ та "Новини Ізраїлю".

ЦАХАЛ інформує, що сьогодні вранці з ліванської сторони було випущено протитанкову ракету по цілі в районі ізраїльського населеного пункту Араб аль-Арамше.

Водночас Армія оборони Ізраїлю атакує територію Лівану у відповідь на протитанковий вогонь по силах ЦАХАЛу.

Крім того, ЗМІ повідомляють про мінометний обстріл та загрозу проникнення терористів у районі Рош а-Нікра.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Минулого тижня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю, окупували деякі поселення та почали вбивати цивільних людей. У відповідь Ізраїль почав бити по бойовиках на території Сектору Газа. При цьому вже надвечір першого дня війни ЦАХАЛу вдалося повернути більшість територій, які перебували під контролем терористів. Наступного дня Ізраїль відновив контроль над усіма своїми землями.

Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Зазначимо, що територію Ізраїлю вже атакували з боку Лівану (били бойовики "Хезболли") та Сирії. ЦАХАЛ також відповідав ударами.

Додамо, що через напад ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 1200 людей. Також відомо про понад 900 загиблих у Секторі Гази.

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