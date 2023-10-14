Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки ХАМАС, яка керувала нападом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ ліквідував командира спецназу ХАМАС, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".

Як заявляє Ізраїль, Кадхі ліквідували внаслідок удару безпілотника по Сектору Гази.

За даними ЦАХАЛу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.

כלי טיס של חיל-אוויר, בהכוונה מודיעינית של שב"כ ואמ"ן, חיסלו את עלי קאצ'י, מפקד בכוח הנח'בה של ארגון הטרור חמאס, שהוביל מתקפת טרור ביישובי עוטף עזה בסוף השבוע האחרון. בשנת 2005 עלי נעצר בעקבות חטיפה ורצח של ישראלים והוחזר כחלק מעסקת גלעד שליט. pic.twitter.com/BpfqdxEUeT — Israeli Air Force (@IAFsite) October 14, 2023

Напад ХАМАС на Ізраїль

У суботу, 7 жовтня, бойовики ХАМАС з Сектору Газа зайшли на південь Ізраїлю. Цьому передували численні ракетні удари по території Ізраїлю.

Протягом тижня сторони обмінюються ракетними ударами, а ЗМІ припускають, що Ізраїль планує проведення наземної операції.

Сьогодні зранку ЦАХАЛ повідомив, що ліквідував ватажка ХАМАС Мерада Абу Мерада. Він був відповідальний за повітряну систему терористів, а також керував нападом минулих вихідних.