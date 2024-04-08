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"Вагнерівці" тікають з Білорусі до Африки через малу зарпалтню, - ЦНС

Фото: "вагнерівці" тікають з Білорусі до Африки через малу зарпалтню (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Через низьку заробітну платню найманці ПВК "Вагнера" тікають з Білорусі до Африки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву" (ЦНС).

Як нагадує ЦНС, "вагнерівці" працюють інструкторами в Білорусі. Також відомо, що на полігонах проходять військові вишколи мобілізованих росіян та тих, що підписали контракт.

Водночас інструкторська робота, а також заробітна плата не влаштовує найманців. За участь у війні на африканському континенті їм платять більше, у зв'язку з чим "вагнерівці" тікають до Африки. 

"За інформацією "Центру національного спротиву" за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася з 500 осіб до 400. Схоже, що з такими темпами бранців на війну в Україні буде нікому навчати й з військкомату відправлятимуть відразу на передову. Зрештою, зі свідчень нашого підпілля так здебільшого і трапляється", - додає ЦНС. 

ПВК "Вагнера"

Після смерті лідера ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, частину найманців перекинули до Білорусі. За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли також до складу Росгвардії.

В кінці лютого, згідно з даними розвідки Британії, у Білорусі залишалось менше тисячі бойовиків ПВК "Вагнера". Також було відомо, що частину найманців перекидували назад до Росії

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