Чи збільшуватимуть в Україні темпи мобілізації: пояснення Міноборони

В Україні мобілізація триває згідно зі встановленими планами, і в Міністерстві оборони не готують посилення процесу, проте залежно від ситуації на фронтах його можуть переглянути.

Про це заявив заступник голови Міноборони Олександр Павлюк, передає РБК-Україна із посиланням на його слова в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

Офіцер зазначив, що "поки плани щодо мобілізації не змінювалися", при цьому все залежить від того, які виклики постануть перед країною на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Він також наголосив, що захист своєї держави є завданням кожного чоловіка, і "треба до цього готуватися та бути готовими".

"Ми робимо максимально все, щоб не збільшувати темпи мобілізації... але ви самі розумієте, все залежить від агресора та фронту", - сказав Павлюк.

Відео: заступник голови Міноборони Олександр Павлюк висловився про можливість зміни темпів мобілізації

План мобілізації та її хвилі

Мобілізацію в Україні було оголошено в Україні після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. При цьому Верховна рада неодноразово продовжувала воєнний стан та мобілізацію в Україні. Наразі вони діють ще найменше до 15 листопада цього року.

Наприкінці серпня тодішній міністр оборони Олексій Резніков зазначив для РБК-Україна на прес-конференції, що критичної ситуації з мобілізаційним резервом української армії зараз немає, і план мобілізації ще не виконаний.

Перед тим українські військові звернулися до президента Володимира Зеленського із проханням посилити мобілізацію.

Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що в Україні можлива додаткова хвиля призову, а змін у питаннях мобілізації чекати не варто.

Нагадаємо, що закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" передбачає чотири хвилі мобілізації:

Перший етап - колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації.

- колишні військовослужбовці до 40 років, які мають бойовий досвід і відслужили за контрактом або в одній з хвиль мобілізації. Другий етап - військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня.

- військовослужбовці, які проходили військову службу до 2014 року або служили за контрактом. Почалася ще 15 березня. Третій етап - мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася.

- мобілізаційний резерв. Це військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу. В деяких регіонах вже почалася. Четвертий етап - громадяни, у яких немає вікових і фізичних обмежень по призову на військову службу. Дату цього етапу визначатимуть у Генштабі ЗСУ, і вона розпочнеться за указом.

Мобілізації підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. При цьому окремі особи можуть отримати відстрочку від мобілізації. Це залежить від їхньої діяльності, сімейних обставин і не тільки. Більш детально про те, хто може отримати відстрочку, - у матеріалі РБК-Україна.