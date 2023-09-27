Понад 300 окупантів, десятки дронів та артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 27 вересня (Getty Images)

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 27 вересня, склали 320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 артсистем і 24 дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 276990 (+320) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4675 (+3) од.,

бойових броньованих машин - 8950 (+4) од.,

артилерійських систем - 6337 (+38) од.,

РСЗВ - 792 од.,

засоби ППО - 534 (+1) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24) од.,

крилаті ракети - 1529 од.,

кораблі/катери - 20 од.,

підводні човни - 1 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8792 (+29) од.,

спеціальна техніка – 927(+2). Ситуація на фронті За даними Генштаба, українські бійці продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Зокрема, як вказується в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого Донецької області. Також українські сили просунулися на заході Запорізької області. Також ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Своєю чергою, Росія намагалась контратакувати біля Куп'янську Харківської області.