Понад 300 окупантів, десятки дронів та артсистем. Генштаб оновив втрати РФ в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 27 вересня, склали 320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 артсистем і 24 дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 276990 (+320) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4675 (+3) од.,
- бойових броньованих машин - 8950 (+4) од.,
- артилерійських систем - 6337 (+38) од.,
- РСЗВ - 792 од.,
- засоби ППО - 534 (+1) од.,
- літаків - 315 од.,
- вертольотів - 316 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4948 (+24) од.,
- крилаті ракети - 1529 од.,
- кораблі/катери - 20 од.,
- підводні човни - 1 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8792 (+29) од.,
- спеціальна техніка – 927(+2).
Ситуація на фронті
За даними Генштаба, українські бійці продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.
Зокрема, як вказується в звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки і Зайцевого Донецької області. Також українські сили просунулися на заході Запорізької області.
Також ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Своєю чергою, Росія намагалась контратакувати біля Куп'янську Харківської області.
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