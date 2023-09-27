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СБУ затримала агентів РФ, які спрямували ракети на Київ 21 вересня

Київ, Середа 27 вересня 2023 10:59
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СБУ затримала агентів РФ, які спрямували ракети на Київ 21 вересня Фото: СБУ затримала агентів РФ, які спрямували ракети на Київ 21 вересня (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Гурковська

СБУ затримала російських агентів, які скоригували удар по Києву 21 вересня. Перед обстрілом вони надіслали окупантам координати для обстрілу столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Так, корегувальниками російських ракет на Київ виявилися двоє місцевих жителів, які працювали на головне управління Генштабу ЗС РФ (ГРУ).

"Основними цілями ворожої атаки були столичні об’єкти життєзабезпечення, у тому числі енергогенеруючі підприємства", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала агентів РФ, які направили ракети на Київ 21 вересня (t.me/SBUkr)

У поле зору воєнної розвідки РФ вони потрапили через свої антиукраїнські дописи у соцмережах, які поширювали після початку повномасштабного вторгнення агресора.

"Потім представник російського ГРУ дистанційно завербував обох чоловіків та поставив їм завдання щодо збору розвідданих на території Києва. За вказівкою російської спецслужби агенти відслідковували місця базування та переміщення Сил оборони в столичному регіоні", - розповіли в СБУ.

Для цього вони виходили на вулиці та приховано фіксували пункти дислокації українських захисників. Також фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, в яких випитували потрібну інформацію під виглядом побутових розмов.

Крім того, ворожі агенти надсилали своєму російському "куратору" фотографії та геолокації стратегічно важливих об’єктів енергетичної інфраструктури. Для передачі відомостей зрадники використовували месенджер, а щоб замаскувати "сеанси" зв’язку, створили декілька анонімних акаунтів.

За кожне виконане завдання зловмисники одержували з РФ гроші. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Обстріл Києва

21 вересня російські війська влаштували першу за останні півроку атаку на енергооб'єкти в Україні. Зокрема, вранці пролунали вибухи і в Києві. Через атаку на столицю було пошкоджено енергомережі, а тисячі людей залишилися без світла. Наразі відомо, що російські війська 21 вересня випустили по Україні 43 ракети зі стратегічної авіації. ППО збила 38 із них. Докладніше про цей обстріл - у матеріалі РБК-Україна.

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