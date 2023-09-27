Росія кинула на фронт нову армію, - британська розвідка

Росія в середині вересня, швидше за все, вперше задіяла частини своєї нової 25-ї загальновійськової армії. Формування розпочало рух в Україну з кінця серпня 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, підрозділи двох маневрених компонентів армії, 67-ї мотострілецької дивізії та 164-ї окремої мотострілецької бригади, ведуть бойові дії на ділянці фронту на захід від Сєвєродонецька та Кремінної, вздовж кордону між Донецькою та Луганською областями.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення Росія лише зрідка зберігала незадіяне угруповання розміром з армію, яка б потенційно могла скласти основу для нового великого наступального удару.

"З огляду на те, що 25-та армія розгортається частинами для посилення надмірно розтягнутої лінії, новий узгоджений російський наступ найближчими тижнями малоймовірний", - зазначають у Міноборони Британії.

Спроби наступу сході

Нагадаємо, російська армія намагається наступати на сході, тоді як ЗСУ ведуть наступ на півдні.

Як повідомляло РБК-Україна, наступ російських військ на лінії Лиман-Куп'янськ фактично зупинився, а їхні плани провалилися. За місяць росіянам не вдалося захопити жодного населеного пункту на лінії від Лимана до Куп'янська, супротивник просувався максимум на 1-2 км, і це далеко не скрізь.

За словами українських військових, росіяни намагалися сформувати ударний кулак, але їм не вистачає техніки.