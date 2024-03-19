Фото: "в ЗСУ є план усунення Зеленського від влади": росіяни вигадали черговий фейк (Getty Images)

Пропагандистські ЗМІ розповсюджують неправдиву інформацію про те, що в елітних підрозділах Збройних сил України нібито обговорюється план щодо усунення президента Зеленського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Такі "новини" від пропаганди – це продовження російської операції "Майдан-3" з метою спровокувати дестабілізацію в Україні. Одним з ключових напрямків цієї операції є підрив легітимності Зеленського в очах українського суспільства", - йдеться у спростуванні. Оскільки ЗСУ має високий рівень довіри серед населення (згідно з даними соціологічної служби Центру Разумкова, цей показник становить 94%), російські спецслужби намагаються штучно створити протистояння між армією та політичним керівництвом країни, і використовувати авторитет Збройних Сил проти президента.