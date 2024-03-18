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"У Сумській області школярів готують до підривної діяльності": в РНБО спростували новий фейк росіян

Суми, Понеділок 18 березня 2024 06:43
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"У Сумській області школярів готують до підривної діяльності": в РНБО спростували новий фейк росіян Фото: "у Сумській області школярів готують до підривної діяльності": в РНБО спростували новий фейк росіян (Getty Images)
Автор: Ксенія Вертебна

Пропагандистські медіа та Telegram-канали розповсюджують неправдиву інформацію про те, що бійці 117-ї бригади ТрО звозять до навчальних закладів Сумської області ящики зі зброєю з метою навчити учнів диверсійним діям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації та Facebook-сторінку 117-ої окремої бригади територіальної оборони України у Сумській області.

"Воїни тероборони проводять з учнями загальноосвітніх шкіл Сум заняття з домедичної підготовки та стрільби", - йдеться у спростуванні.

Так, офіцери 117 обр ТрО постійно організовують навчання з домедичної підготовки та стрільби з учнями загальноосвітніх шкіл Сум, про що вони повідомляли на сторінці у Facebook.

Фото: (facebook.com 117ObrTrO)

Українські школярі отримують знання за алгоритмом M.A.R.C.H., який використовується для визначення порядку надання медичної допомоги у тактичних і бойових ситуаціях. Це важлива інформація, яка може врятувати життя, тому вона викладається дітям у країні, де триває війна.

"Враховуючи це, немає підстав вважати, що українських школярів готують до диверсій проти окупантів", - наголосили в РНБО.

Нагадаємо, жителів Сумської області закликали не вірити фейкам про наступ росіян. Адміністрація Сумської області заявляє про поширення пропагандистських матеріалів про можливий наступ російських загарбників на територію області. Такі меседжі є спробою ворога посіяти паніку серед місцевих жителів.

У заяві адміністрації наголошується, що Сили оборони готові до будь-яких викликів і "в разі потреби дадуть гідну відсіч ворогу". Також закликається жителів Сумської області не піддаватися паніці і не вірити фейкам.

Раніше ми писали, що у РФ розповсюджують фейк про атаку ЗСУ на Запорізьку АЕС.

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