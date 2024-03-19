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"У ВСУ есть план отстранения Зеленского от власти": россияне придумали очередной фейк

Вторник 19 марта 2024 05:15
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"У ВСУ есть план отстранения Зеленского от власти": россияне придумали очередной фейк Фото: "в ВСУ есть план отстранения Зеленского от власти": россияне придумали очередной фейк (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Пропагандистские СМИ распространяют ложную информацию о том, что в элитных подразделениях Вооруженных сил Украины якобы обсуждается план по устранению президента Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Такие "новости" от пропаганды - это продолжение российской операции Майдан-3 с целью спровоцировать дестабилизацию в Украине. Одним из ключевых направлений этой операции является подрыв легитимности Зеленского в глазах украинского общества", - говорится в опровержении.

Поскольку ВСУ имеет высокий уровень доверия среди населения (согласно данным социологической службы Центра Разумкова, этот показатель составляет 94%), российские спецслужбы пытаются искусственно создать противостояние между армией и политическим руководством страны и использовать авторитет Вооруженных Сил против президента.

Напомним, россияне распространяют фейки об атаке ВСУ на Запорожскую АЭС . Так, в фейковых публикациях распространяется ложная информация о том, что Силы обороны Украины сбросили взрывчатку всего в 5 метрах от топливохранилища на объекте. В СНБО сообщили, что эта волна дезинформации была запущена "в ответ на недавнюю резолюцию МАГАТЭ, согласно которой Россия должна срочно вернуть станцию под контроль Украины".

Кроме того, российские медиа и Telegram-каналы распространяют ложную информацию о том, что украинские бойцы свозят в учебные заведения Сумской области ящики с оружием с целью научить учащихся диверсионным действиям .

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