На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.

Крім того, рух на головній вулиці Києва - Хрещатику - вирішили зупиняти щодня для вшанування хвилиною мовчання полеглих внаслідок збройної агресії РФ проти України захисників і мирних мешканців.

З огляду на це ми пояснювали, в яких випадках і для кого саме обмеження руху центральною артерією міста не діятиме.

Читайте також, коли у Києві з'являться цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів вночі - під час дії комендантської години.