На въезде и выезде из Киева возможны пробки: какой проспект ремонтируют до конца месяца (карта)

Водителей предупредили о частичном ограничении движения по важному проспекту. Из-за ремонтных работ въезд в Киев и выезд из города на одном из направлений могут быть затруднены до конца месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что до пятницы, 31 октября, частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту.
Уточняется, что в этот период дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:
При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.
В завершение в коммунальной корпорации:
Стоит отметить, что Броварской проспект пролегает в Днепровском и Деснянском районах города Киева:
Кроме того, он является частью автодороги международного значения М01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), который, в свою очередь, является частью европейских автомобильных дорог E95 и E101, а также автодороги национального значения Н07 (Киев - Сумы - Юнаковка).
