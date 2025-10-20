На въезде и выезде из Киева возможны пробки: какой проспект ремонтируют до конца месяца (карта)

Где именно движение транспорта может быть затруднено

В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что до пятницы, 31 октября, частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту.

Уточняется, что в этот период дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

от станции метро "Лесная";

до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

Частичное ограничение движения по Броварскому проспекту (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в коммунальной корпорации:

извинились за временные неудобства;

попросили учесть ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Броварской проспект пролегает в Днепровском и Деснянском районах города Киева:

от моста Метро (как его продолжение);

до границы города (на перекрестке с Объездной дорогой и Киевской улицей в Броварах).

Кроме того, он является частью автодороги международного значения М01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), который, в свою очередь, является частью европейских автомобильных дорог E95 и E101, а также автодороги национального значения Н07 (Киев - Сумы - Юнаковка).