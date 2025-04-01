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Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям

Вівторок 01 квітня 2025 14:32
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Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіям До Правил дорожнього руху в Україні внесли зміни (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 1 квітня, Кабінет міністрів України підтримав внесення змін до Правил дорожнього руху (ПДР). Йдеться про рух мопедів і мотоциклів смугою для маршрутних транспортних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Які саме зміни було внесено до ПДР

Згідно з інформацією Мельничука, на сьогоднішньому засіданні урядовці внесли зміни до Правил дорожнього руху.

Так, було надано право проїзду смугою для руху маршрутних транспортних засобів (попутно загальному потоку транспортних засобів):

  • мопедам;
  • мотоциклам (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів).

Відповідно, було уточнено зміст таких інформаційно-вказівних знаків:

  • 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів";
  • 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіямІнформаційно-вказівні знаки 5.8 та 5.11 (ілюстрація: РБК-Україна)

Зазначимо, що до цього знак 5.8 вказував на дорогу, "на якій по спеціально відведеній смузі здійснюється рух транспортних засобів за встановленим маршрутом та велосипедистів".

Тим часом знак 5.11 вказував на смугу, призначену для руху "транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами, та велосипедистів, якщо рух такою смугою здійснюється попутно загальному потоку транспортних засобів".

Кабмін вніс зміни до Правил дорожнього руху: що потрібно знати водіямДопис Мельничука (скриншот: t.me/tmelnychuk)

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