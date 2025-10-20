На в'їзді й виїзді з Києва можливі затори: який проспект ремонтують до кінця місяця (карта)
Водіїв попередили про часткове обмеження руху важливим проспектом. Через ремонтні роботи в'їзд у Київ та виїзд із міста на одному з напрямків можуть бути ускладнені до кінця місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Де саме рух транспорту може бути ускладнено
У КМДА розповіли, посилаючись на КК "Київавтодор", що до п'ятниці, 31 жовтня, частково обмежуватимуть рух Броварським проспектом.
Уточнюється, що у цей період дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття:
- від станції метро "Лісова";
- до міста Бровари.
При цьому роботи проводитимуть поетапно - окремими ремонтними картами.
Часткове обмеження руху Броварським проспектом (схема: kyivcity.gov.ua)
Насамкінець у комунальній корпорації:
- перепросили за тимчасові незручності;
- попросили врахувати обмеження при плануванні маршруту.
Варто зазначити, що Броварський проспект пролягає у Дніпровському й Деснянському районах міста Києва:
- від мосту Метро (як його продовження);
- до межі міста (на перехресті з Об'їзною дорогою та Київською вулицею у Броварах).
Крім того, він є частиною автошляху міжнародного значення М01 (Київ - Чернігів - Нові Яриловичі), який, своєю чергою, є частиною європейських автомобільних шляхів E95 та E101, а також автошляху національного значення Н07 (Київ - Суми - Юнаківка).
