Главная » Жизнь » Общество

На въезде и выезде из Киева возможны пробки: какой проспект ремонтируют до конца месяца (карта)

Понедельник 20 октября 2025 10:52
На въезде и выезде из Киева возможны пробки: какой проспект ремонтируют до конца месяца (карта) В Киеве ремонтируют важный проспект, поэтому на въезде и выезде из города возможны пробки (фото: wikipedia.org/User:UWCTransferBot)
Автор: Ирина Костенко

Водителей предупредили о частичном ограничении движения по важному проспекту. Из-за ремонтных работ въезд в Киев и выезд из города на одном из направлений могут быть затруднены до конца месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Где именно движение транспорта может быть затруднено

В КГГА рассказали, ссылаясь на КК "Киевавтодор", что до пятницы, 31 октября, частично будут ограничивать движение по Броварскому проспекту.

Уточняется, что в этот период дорожники будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия:

  • от станции метро "Лесная";
  • до города Бровары.

При этом работы будут проводить поэтапно - отдельными ремонтными картами.

На въезде и выезде из Киева возможны пробки: какой проспект ремонтируют до конца месяца (карта)Частичное ограничение движения по Броварскому проспекту (схема: kyivcity.gov.ua)

В завершение в коммунальной корпорации:

  • извинились за временные неудобства;
  • попросили учесть ограничения при планировании маршрута.

Стоит отметить, что Броварской проспект пролегает в Днепровском и Деснянском районах города Киева:

  • от моста Метро (как его продолжение);
  • до границы города (на перекрестке с Объездной дорогой и Киевской улицей в Броварах).

Кроме того, он является частью автодороги международного значения М01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), который, в свою очередь, является частью европейских автомобильных дорог E95 и E101, а также автодороги национального значения Н07 (Киев - Сумы - Юнаковка).

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Кроме того, движение на главной улице Киева - Крещатике - решили останавливать ежедневно для почтения минутой молчания павших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины защитников и мирных жителей.

Учитывая это, мы объясняли, в каких случаях и для кого именно ограничение движения по центральной артерии города действовать не будет.

Читайте также, когда в Киеве появятся цифровые спецпропуска для передвижения транспортных средств ночью - во время действия комендантского часа.

